Caminho Niemeyer pode virar Patrimônio da Humanidade

Raquel Morais –

O Caminho Niemeyer, em Niterói, poderá ser o mais novo Patrimônio da Humanidade reconhecido pela Unesco. O complexo de obras de 11 quilômetros poderá ganhar o título após a aprovação do projeto da secretária de Fazenda de Niterói, Giovanna Victer, que esteve em Brasília para apresentação do documento no Ministério das Relações Exteriores.

Victer explicou que “o objetivo dessa parceria com a Unesco é fortalecer o patrimônio imaterial e natural de Niterói. Possuímos um gigantesco complexo natural, um rico patrimônio histórico-cultural com museus, igrejas, teatros, arte em vários estilos, hábitos e costumes. Somos uma potência cultural e natural e nosso objetivo é difundi-la no Estado, no Brasil e no exterior, e sua promoção passa pelo esforço de institucionalização de estruturas, políticas e gestão inovadoras de cultura”.

O Caminho Niemeyer é considerado um grande centro cultural de valor arquitetônico e projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, contemplando vários bairros da cidade. Fazem parte do conjunto de obras do Caminho Niemeyer a Fundação Oscar Niemeyer, o Memorial Roberto Silveira, o Teatro Popular Oscar Niemeyer, a Praça Juscelino Kubitschek, o Reserva Cultural, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e a Estação Catamarã de Charitas.

O Ministério das Relações Exteriores e a Unesco foram procurados, mas não se manifestaram.