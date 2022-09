Caminho Niemeyer mergulha nas imagens e sons do oceano

Sabe aquela poltrona velha que você pensando em jogar no mar? Leia essa matéria antes de fazer, de novo, o oceano de lixo.

O Caminho Niemeyer vai inaugurar sexta-feira (9) a exposição “Niterói na Década do Oceano”, com entrada gratuita.

A programação é dividida em cinco frentes: a exposição de quadros da série “Mares e Corais”, com 37 pinturas da artista visual niteroiense Cris Duarte, além de suas artes digitais, uma área imersiva com projeções de imagens e sons do oceano, instalação de esculturas feitas com materiais recicláveis, a apresentação de uma performance, onde artistas irão reverberar a experiência oceânica da exposição através de seus corpos, além de extensa agenda de palestras e oficinas sobre ciência oceânica.

A mostra é parte de um projeto maior: “Cidades na Década do Oceano”, que integra a agenda global da “Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável”, coordenada pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Cris Duarte acredita que a arte assume importante papel nesta empreitada, como um dos canais eficazes para transmitir ideias e informações, despertando no público a conscientização sobre a questão da preservação dos oceanos. Em suas obras, a artista explora temas como uma praia, o mar revolto, um céu incrível, um recife de corais, o reflexo da água ou um veleiro em alto-mar.

“A ideia é que as pinturas gerem no público um sentimento de amor pelos oceanos. Quero usar a arte para chamar a atenção para este tema maior, que é a sustentabilidade, e que envolve ciência, política, tecnologia e ações governamentais”, destaca Cris Duarte.

Para Marcia Marschhausen, responsável pela curadoria da exposição, neste trabalho Cris promove um diálogo com a realidade mundial, provocando a reflexão sobre os limites de atuação do artista e sobre o conceito de vanguarda.

A artista

Cris Duarte (1968) é artista plástica radicada em Niterói/RJ. Advogada, abraçou um novo projeto de vida, mais feliz e leve: a arte. Com formação artística adquirida na adolescência, retomou à pintura e se integrou ao coletivo de artistas do Espaço BB Artes Visuais, mergulhando de uma vez por todas neste universo.

Em sua recente trajetória, participou da Exposição Coletiva “Modernistas”, no Museu Casa dos Contos, em Ouro Preto/MG; Exposição Individual “Mares & Corais”, no Espaço Cultural CEPERJ; Exposição Coletiva “Bonde 21”, na Fundação de Arte de Niterói/RJ, Sala José Cândido de Carvalho; Exposição Coletiva “Bonde 21”, na Fábrica Bhering; Exposição Coletiva no 6º Circuito de Artes Búzios RJ e Exposição Individual “Arte para quem ama o mar”, no Teatro Claro Rio/RJ.

SERVIÇO:

Niterói na Década do Oceano

Visitação: de 09 de setembro a 09 de outubro de 2022

Cúpula do Caminho Niemeyer

Endereço: Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói

Horário: De terça a sexta-feira, das 10h às 19h.

Sábados e domingos, das 9h às 17h.

Entrada franca

Agenda de atividades

Segundo os organizadores, a programação de atividades está prevista para acontecer na faixa de horário das 9h até às 17h aos finais de semana e na data de estreia do evento. As atividades irão acontecer no auditório e na área externa.

Agenda divulgada pelo Caminho Niemeyer:

Dia 08/09 (QUI.) – 17h-22h

● Coquetel com convidados.

● Apresentação da Orquestra de Niterói.

● Lançamento do edital com recorte na Década do Oceano

FIM DE SEMANA 1 – JOVENS MARUJOS (PROGRAMAÇÃO KIDS)

Dia 10/09 (SÁBADO)

● 9h-17h – Tenda Interativa da Clin

● 9h-17h – Exposição temporária Projeto Aruanã (área administrativa)

● 9h-13h – Atividades recreativas com personagens vivos (Fada Azul Personagens)

● 11h-12h – Visita guiada com a artista

● 12h-13h – Exibição de filme (auditório)

● 14h-15h – Bioplástico – Da sua origem à arte Oficina colégio LaSalle (externo)

● 14h-15h – As tartarugas marinhas da Baía de Guanabara (área administrativa)

● 15h-16h – Contação de história

● 16h-17h – Performance artística (cúpula)

Dia 11/09 (DOMINGO)

● 9h-17h – Tenda Interativa da Clin

● 9h-13h – Atividades recreativas com personagens vivos (Fada Azul Personagens)

● 10h-11h – Oficina “O Lixo que vira Bicho” (externo)

● 11h-12h – Visita guiada com a curadora

● 12h-13h – Palestra Aldeia Curumim (formatando)

● 13h-14h – INTERVALO

● 14h-15h – Bioplástico – Da sua origem à arte Oficina colégio LaSalle (externo)

● 14h-15h – Exibição de filme “Professor Polvo” (auditório)

● 15h-16h – Palestra Turismo Náutico (auditório)

● 16h-17h – Performance artística (cúpula)

➢ FIM DE SEMANA 2

Dia 17/09 (SÁBADO)

● 9h-12h – CleanUP Day (S. Francisco)

● 9h-17h – Tenda Interativa da Clin (externo)

● 11h-12h – Visita guiada com a artista

● 12h-17h – Oficina de criação de escultura com materiais recicláveis (pátio externo)

● 16h-17h – Performance artística (cúpula)

Dia 18/09 (DOMINGO)

● 9-17h – Tenda Interativa da Clin (externo)

● 10h-11h – Biodiversidade além de águas Jurisdicionais Sebastião (auditório)

● 11h-12h – Visita guiada com a curadora

● 11h-12h – Gincana BPG (externo)

● 14h-16h – Mesa Redonda Gestão de Resíduos Bota pra Girar, ECO-Oásis, Ciclo Urbano (auditório)

● 16h-17h – Performance artística (cúpula)

➢ FIM DE SEMANA 3 – 30 ANOS DE ANIVERSÁRIO DO MAQUA

Dia 24/09 e 25/9 (SÁBADO e DOMINGO)

● 9-12h – Oficinas e micropalestras contínuas (Oficina de som, barbante, venda, toque, pintura)

● 12h-13h – INTERVALO

● 13h-16h – Palestras sobre espécies de mamíferos aquáticos, oceanografia e os 30 anos de pesquisa do laboratório

● 16h-17h – Performance (Cúpula)

➢ FIM DE SEMANA 4 – ELEIÇÕES

Dia 01/10 (SÁBADO)

● 9-17h – Tenda Interativa da Clin

● 9h-13h – Exibição de filmes (auditório)

● 11h-12h – Visita guiada com a artista (cúpula)

● 13h-14h – INTERVALO

● 14h-17h – Exibição de filmes (auditório)

➢ FIM DE SEMANA 5

Dia 08/10 (SÁBADO) – DIA DA SECRETARIA DO CLIMA

● 9-17h – Tenda Interativa da Clin (externo)

● 9h-17h – Exposição temporária Projeto Aruanã (área administrativa)

● 9h-11h – A importância de políticas públicas frente às mudanças climáticas / Lixo no Mar e Mudanças Climáticas – Neltur / SEC. do Clima / Amigos da Jubarte (auditório)

● 11h-12h – Visita guiada com a artista (cúpula)

● 11h-13h – Mesa redonda “Acessibilidade no Mar”

● 13h-14h – INTERVALO

● 14h-15h – As tartarugas marinhas da Baía de Guanabara

● 15h-16h – A jurisprudência do Tribunal Internacional do Direito do Mar na proteção do Oceano UniLaSalle (auditório)

● 16h-17h – Performance artística (cúpula)

Dia 09/10 (DOMINGO)

● 09-17h – Tenda Interativa da Clin (externo)

● 09h-13h – Exibição de filmes (auditório)

● 11h-12h – Visita guiada com a curadora (cúpula)

● 13h-14h – INTERVALO

● 14h-16h – Lixo no Mar e soluções pro Oceano que Queremos – Secretaria do Meio Ambiente, Clin, ABLM (auditório)

● 16h-17h – Performance artística (cúpula)

● 17h-18h – Encerramento