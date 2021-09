Caminho Niemeyer estará fechado no fim de semana

O Caminho Niemeyer, no Centro, estará fechado excepcionalmente nesse fim de semana para manutenção. O objetivo é melhorar, cada vez mais, o espaço para os visitantes. No próximo fim de semana, os portões voltarão a abrir para o público.

Os visitantes podem frequentar nos fins de semana e feriados das 7h às 18h, possui importantes obras do famoso arquiteto Oscar Niemeyer, uma belíssima vista da Baía de Guanabara – especialmente no pôr do sol – e permite que ainda, passear, caminhar, andar de skate, bicicleta e patins. O Caminho Niemeyer é um equipamento cultural de grande valor arquitetônico e faz parte de um complexo de 11 quilômetros de obras do consagrado arquiteto, que vai até Charitas.

O local conta com um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), um projeto arquitetônico também inspirado nas obras de Niemeyer, e é fruto de um convênio entre a Neltur e o Ministério do Turismo. De hora em hora, estagiários de turismo realizam visitas guiadas gratuitamente, onde é possível conhecer a história e obra de cada monumento: Fundação Oscar Niemeyer, Memorial Roberto Silveira e o Teatro Popular Oscar Niemeyer. Todos com as curvas sinuosas, uma das marcas do arquiteto. Ali também são distribuídos folhetos com informações sobre os diversos pontos turísticos da cidade.