‘Caminho Cervejeiro de Niterói’ é novo atrativo turístico da cidade

A cidade agora terá um novo atrativo turístico entre os seus roteiros, o Caminho Cervejeiro de Niterói, que promete a degustação de cervejas artesanais super premiadas e feitas do lado de cá da baía, um verdadeiro convite para os aficionados e entendedores desta bebida tão popular e saborosa para muitos!

O presidente da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), Paulo Novaes, recebeu a equipe do Curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense, nesta quarta-feira (13), na sede da Empresa, quando tomou conhecimento dos detalhes do projeto e lhe foi entregue oficialmente uma cópia de todo estudo realizado.

O projeto é fruto do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), que consiste em uma parceria da Prefeitura de Niterói, da Fundação Euclides da Cunha e da Universidade Federal Fluminense (UFF).

O teor do projeto consiste num diagnóstico da indústria cervejeira de Niterói, qualificação de 60 funcionários das cervejarias para o conhecimento sobre serviços e a cultura cervejeira, além da formatação do circuito, através do mapeamento de todos os empreendimentos e a criação das rotas, com desenvolvimento de três no total: Caminho Guanabara; Caminho Jardim Icaraí e Caminho Oceânico, que poderão ser conhecidos através do site www.caminhoscervejeiros.com .

Para o Presidente da Neltur, Paulo Novaes, Niterói foi uma das primeiras cidades do Brasil a instituir uma lei de licenciamento da atividade de microcervejarias e seus bares cervejeiros, a “Lei dos Cervejeiros, que também instituiu o “Selo Cervejeiro”, concedido aos empreendimentos que apresentem critérios como respeito aos valores históricos, sociais, culturais e ambientais da cidade, adoção de práticas sustentáveis, participação em programas de capacitação e qualificação de profissionais cervejeiros e etc.

A experiência para o visitante da cidade em observar o processo de produção e degustar ao mesmo tempo é diferenciada e única em Niterói. “A Prefeitura de Niterói e a Neltur apoiam esta atividade por ser um produto diferenciado de atração turística e movimentar a economia da cidade”, destaca Novaes.

“A difusão da cultura, mas também pelo desenvolvimento do turismo e da economia da cidade”, completou.

O Diretor de Turismo da Neltur, André Bento, diz que é uma experiência diferenciada e única em Niterói, o visitante observar o processo de produção e degustar ao mesmo tempo a cerveja produzida na cidade.