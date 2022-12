Caminhão tomba após ser atacado a tiros

Um caminhão tombou, no final da madrugada de hoje (13), enquanto fugia de criminosos, na Rodovia Rio-Petrópolis (BR-040), na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O veículo ficou com marcas de tiros nos vidros, mas o motorista não foi atingido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a concessionária Concer, que administra a rodovia, acionou a corporação às 4h40. O tombamento aconteceu na pista sentido Petrópolis, que precisou ter todas as faixas interditadas para o destombamento do veículo.

A PRF informou que a equipe que atendeu à ocorrência constatou marcas de disparos de arma de fogo nos vidros do veículo acidentado. Aos policiais, o caminhoneiro declarou que sofreu uma tentativa de assalto. Não há informações sobre possível prisão dos criminosos, que fugiram.

Além da pista sentido Petrópolis, uma faixa da pista sentido Rio de Janeiro também precisou ser interditada para a limpeza da rodovia. O caminhão foi destombado às 6h20. O motorista teve apenas ferimentos leves, devido ao tombamento. Por conta do incidente, o trânsito ficou tumultuado na região.

Foto: Reprodução/TV Globo