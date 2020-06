Motoristas registram acidente envolvendo vários veículos na Rodovia RJ-106

Um acidente, envolvendo vários veículos, na manhã dessa sexta-feira (19) deixou o trânsito confuso na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), altura de Inoã, sentido centro de Maricá. De acordo com informações, por volta das 10h30, um caminhão teria perdido o freio e atingiu vários outros carros que estavam na frente.

O fluxo de veículos foi interrompido, próximo ao radar, no sentido do centro da cidade. Testemunhas disseram que inicialmente um carro manobrava na pista, quando o condutor do caminhão perdeu a direção após pane nos freios o atingiu e também pelo menos mais oito veículos.

O Corpo de Bombeiros se deslocou para o local para prestar socorro a vítimas, mas pelo menos a princípio não há informes de feridos graves, mas muitos carros ficaram totalmente destruídos.