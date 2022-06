Caminhão de gás pega fogo e interdita a BR-101 em São Gonçalo

O trânsito na BR-101, na altura de Neves, nos dois sentidos da via está interditado por causa de um caminhão de gás que está pegando fogo. O veículo está em chamas na altura do KM 317, na pista sentido Niterói, e os bombeiros estão no local contendo as chamas.

O caminhão está cheio de botijões de gás e ainda não foi informado o que ocasionou o fogo. O trânsito está congestionado e motoristas estão desviando pela saída do Gradim.

Bombeiros do Quartel de São Gonçalo foram acionados às 7h34min. A Arteris Fluminense informou que está prestando apoio no local junto com os militares e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em apuração…