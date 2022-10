Caminhada pelo Outubro Rosa vai colorir a Praia de Icaraí

Neste sábado, (15), a Praia de Icaraí vai se colorir de rosa. O local é o ponto de encontro para a caminhada Outubro Rosa, evento que se junta a uma série de iniciativas em comemoração ao mês escolhido para a conscientização da detecção precoce do câncer de mama. O movimento internacional foi criado no início da década de 90, quando um laço rosa foi distribuído para as participantes da primeira Corrida pela Cura, em Nova York, nos Estados Unidos.

A Prefeitura de Niterói vem realizando diversas ações para alertar para a importância da prevenção da doença, que é o tipo de tumor que mais mata as mulheres no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, Inca. De acordo com o órgão, estima-se mais de 66 mil novos casos só em 2022. O câncer de mama é causado pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, formando um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Ainda de acordo com o Inca, a incidência e a mortalidade tendem a crescer progressivamente a partir dos 40 anos.

A secretária de Políticas e Direitos das Mulheres de Niterói, Fernanda Sixel, ressalta que as atividades em função do movimento do Outubro Rosa já viraram uma tradição na cidade.

“Estamos programando diversas atividades para alertar sobre a importância da realização da mamografia e da consulta ao médico. A Codim também tem uma importante atuação para além do eixo da proteção à mulher e ao combate à violência doméstica. Também atuamos com políticas de saúde voltadas para a mulher e vamos realizar e apoiar toda iniciativa que contribua para a redução da incidência e da mortalidade pelo câncer de mama”, destaca.

De acordo com o secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, a caminhada faz parte de uma grande mobilização que o Município vem fazendo para a conscientização do câncer de mama já há algum tempo.

“Faz um ano que lançamos o Programa Niterói Mulher, um conjunto de ações para organizar uma rede de saúde capaz de identificar e diagnosticar precocemente o câncer de colo de útero e de mama e garantir o respectivo tratamento. Muito se avançou nesses doze meses, e hoje oferecemos cirurgia, quimioterapia e radioterapia para todas as mulheres que forem diagnosticadas. Além disso, conseguimos mais do que quintuplicar a oferta de mamografia, exame fundamental para a detecção do câncer de mama”

A corrida Outubro Rosa acontece às 9h, na Praia de Icaraí, ao lado do posto da Guarda Municipal. O evento é uma parceria entre a Prefeitura de Niterói – por meio da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), da Secretaria Municipal de Saúde, da NitTrans, Niterói de Bicicleta, do Movimento Outubro Rosa Niterói, da Adama, do Dose de Imunidade Amorosa, o Dia Pink, da Oncoclínica e da OAB Niterói.

“Sou paciente em controle de câncer de mama e abracei a causa com toda a dedicação que ela merece. Considero a caminhada um grande impulsionador visual para conscientização na prevenção do câncer de mama e do aparelho reprodutor feminino” resume Madelon Cony, coordenadora do Movimento Outubro Rosa Niterói.