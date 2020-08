Câmeras flagram tentativa de furto no Centro

Câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (Cisp) flagraram na manhã de hoje (31) por volta das 7h um homem tentando furtar motos um um estacionamento particular do Centro. O suspeito chegou em uma moto Twister e usou de chaves para tentar dar partida nos veículos estacionados no estabelecimento da Avenida Visconde do Rio Branco próximo ao Terminal Rodoviário João Goulart.

O homem terminou preso por agentes do Programa Niterói Presente acionados até o local. O acusado foi levado para a delegacia responsável pela área, a 76ª DP (Centro) onde permaneceu preso e posteriormente será encaminhado para uma unidade da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) onde permanecerá à disposição da justiça.