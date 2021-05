Câmeras do Cisp ajudam a prender suspeitos de roubo de carga

Roubo de cargas de cigarros é o crime da moda em Niterói, com diversos casos registrados, em várias regiões da cidade. Entretanto, na manhã desta sexta-feira (14), uma ação criminosa do tipo foi frustrada, e os bandidos, em fuga, acabaram presos por policiais do programa Niterói Presente com apoio do cerco eletrônico do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP).

Segundo informações dos agentes, três homens tentaram efetuar roubo a carga de uma empresa de tabaco na Ilha da Conceição, região central de Niterói, mas não conseguiram. Após a frustrada tentativa, os bandidos, que estavam em um Renault Sandero, cor branca, iniciou a fuga.

Arma e celulares foram apreendidos com o bando – Foto: Enviada pelo leitor A Tribuna

O automóvel sese evadiu em direção a São Francisco, na zona sul, sendo monitorado pelo Cisp, e, após o cerco, o veículo foi abordado na entrada da orla do bairro, perto da Avenida Presidente Roosvelt. Dois suspeitos foram presos, com uma arma de fogo e três telefones celulares. Outras equipes seguem as buscas por uma moto que participou do crime. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).

CISP

Niterói tem cerca de 522 câmeras de segurança que monitoram a cidade 24 horas. A Prefeitura de Niterói ainda disponibiliza outras 70 câmeras inteligentes do cercamento eletrônico, que são capazes de captar em segundos a placa de um veículo que esteja participando de algum tipo de ocorrência.

Na ocorrência desta sexta, a placa do veículo foi inserida no sistema de cercamento eletrônico, e o carro monitorado também em tempo real pelas câmeras do Cisp. O Município conta ainda com portais de segurança nas entradas e saídas da cidade.