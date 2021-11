Câmeras do Cisp ajudam a interceptar bandidos armados em Niterói

Na noite da última sexta-feira (5) as imagens das câmeras do sistema de cercamento eletrônico da Prefeitura de Niterói, o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), foram usadas para monitorar um veículo Fiat Cronos de cor vinho alugado de uma locadora, que teria sido roubado e poderia ser utilizado em ações criminosas na cidade. O setor de inteligência do Cisp, utilizando a placa desse veículo, passou a monitorá-lo pelas mais de 520 câmeras espalhadas pela cidade.



O setor obteve a informação de que se tratavam de criminosos que estariam armados e seriam da Comunidade do Sabão. O veículo passou a ser monitorado entre os horários das 20h às 22h50, quando foi identificado passando pelo ponto de cercamento da Avenida Visconde do Rio Branco. Nesse momento o setor de Inteligência do Cisp acionou a Polícia Militar para a abordagem.

De acordo com o Cisp era necessário o monitoramento para confirmar se realmente eram o veículo descrito e não ser feita uma abordagem errada com inocentes. Os bandidos fugiram ao visualizar o cerco que foi montado pelo militares na altura da Rua Comandante Ary Parreiras, em Icaraí. Eles seguiram em direção ao Morro do Palácio. Segundo os agente, uma troca de tiros foi iniciada e o veículo foi abandonado na Rua Presidente Pedreira. Os bandidos conseguiram fugir, mas após o veículo ser recuperado, uma curiosidade chamou atenção dos policiais.

ACONTECIMENTO INUSITADO

Uma mulher grávida esteve na delegacia 76ª, no Centro, informando que seu marido estava envolvido no confronto que aconteceu com os policiais, confirmou que ele é criminoso, mas afirmou que estava no local para fazer um pedido aos policiais. Ela queria recuperar o enxoval do seu bebê. A bolsa com os pertences da criança, que está prestes a nascer, estava dentro do veículo roubado.

CISP – As Câmeras do Cisp são utilizadas para identificar e agilizar ações integrando as forças de segurança Niterói tem 522 câmeras de segurança que monitoram a cidade 24 horas. Além das câmeras de segurança que monitoram a cidade 24 horas, a Prefeitura de Niterói ainda disponibiliza outras 70 câmeras inteligentes do cercamento eletrônico, que são capazes de captar em segundos a placa de um veículo que esteja participando de algum tipo de ocorrência. O município conta, também, com portais de segurança nas entradas e saídas.