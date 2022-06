Câmeras de loja podem ajudar a desvendar morte de advogado na Região Oceânica

Vitor D´Avila

Imagens de câmeras de segurança de uma loja de andaimes podem ser o trunfo da Polícia Civil para desvendar o assassinato do advogado Carlos Daniel Dias André, de 40 anos, na última terça-feira (31), no Cafubá, Região Oceânica de Niterói. O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) confirmou também ter cedido imagens à Delegacia de Homicídios.

Fontes ouvidas por A TRIBUNA afirmaram que existe a possibilidade de o local exato do crime, na Avenida Conselheiro Paulo de Melo Kaille, não ser coberto pelo Cisp. Nesta quinta-feira (2), a Prefeitura de Niterói se manifestou sobre o assunto. Embora não tenha confirmado ou negado a afirmação, o Município disse estar colaborando com as investigações.

“O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) está colaborando com a Delegacia de Homicídios desde o dia do crime, através do monitoramento de imagens das câmeras e dos portais de segurança.

As imagens rastreadas foram disponibilizadas para a Polícia Civil e analisadas pelos investigadores em conjunto com o setor de inteligência do Cisp. A investigação é de responsabilidade da Polícia Civil e está sob sigilo”, diz a nota.

Ainda de acordo com apuração de A TRIBUNA, a Delegacia de Homicídios recolheu imagens na loja de andaimes, que fica em frente ao local onde aconteceu o homicídio. O muro externo no local é cercado por câmeras. O material está sendo analisado pelos investigadores.

Do lado oposto da avenida, fica uma casa de festas. A entrada do estabelecimento também possui câmeras. No entanto, elas ficam apontadas para a porta do local e e não capturaram o crime. Por isso, a Polícia Civil não chegou a recolher as filmagens.