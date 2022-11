Câmera teria flagrado carro de motorista desaparecido

As investigações sobre o desaparecimento do motorista de aplicativo Edenilson Bernardo Pereira, de 68 anos, continuam na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A pista mais recente foi uma imagem de câmera de monitoramento que flagrou o automóvel do profissional.

De acordo com a Polícia Civil, o automóvel, modelo Nissan Versa branco, placa LUK3H80, teria passado, no dia do desaparecimento, pelo bairro Monjolos, em São Gonçalo, transportando um passageiro. Entretanto, ainda não é possível afirmar se era Edenilson quem estava na condução tampouco quem era o passageiro.

Até a tarde de ontem (17), o paradeiro de Edenilson e do automóvel não tinham sido descobertos. O Disque Denúncia pede que quem possa ter visto ou tenha informações sobre o motorista ligue para (21) 2253-1177, ou 0300 253 1177, no interior do Rio de Janeiro. Também é possível entrar em contato com o Whatsapp Desaparecidos: (21) 98849-6254.

Golpista tenta enganar família

Na última quarta-feira (16), a Delegacia de Homicídios prendeu Leandro Alan Broines Master, suspeito de cometer estelionato contra a família do motorista de aplicativo desaparecido, Edenilson Bernardo Pereira, de 68 anos.

Leandro teria entrado em contato com a filha da vítima dizendo que estava com o desaparecido e que precisava de dinheiro para conseguir tirá-lo do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e levá-lo para casa, em Icaraí, no município de Niterói.

Ao ser comunicada sobre o golpe, a DHNSG realizou diligência por meio do Setor de Busca Eletrônica e conseguiu localizar o autor do crime em Queimados, na Baixada Fluminense, onde ele foi preso em flagrante por estelionato.

A DHNSG afirmou que até o momento, não há provas de vínculos entre Leandro e o desaparecido, tratando-se, exclusivamente de estelionato, visando obter indevida vantagem e aproveitando-se do sofrimento alheio.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do acusado.

Desaparecimento

O motorista de aplicativo Edenilson Bernardo Pereira de Souza está desaparecido, desde a manhã da última segunda-feira (14). Morador do bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói, sua última localização conhecida foi o bairro de Vista Alegre, em São Gonçalo, para onde teria aceitado buscar um passageiro, que teria cancelado o serviço.

Ele costuma retornar para casa por volta das 10h, mas, naquele dia, não retornou. Familiares tentaram ligar para Edenilson, mas o telefone está desligado desde então. Ainda de acordo com parentes, o aplicativo 99, usado pelo motorista para trabalhar, apontou que a última localização dele foi a Rua João de Abreu, em Vista Alegre, por volta das 7h15.