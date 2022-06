Camboinhas ganha pomar urbano

Camboinhas está ganhando um pomar no bosque de restinga com centenas de espécies nativas. O trabalho realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) prevê 600 plantios entre mudas de Araçá, Cajueiro, Pitanga, Palmeiras Jerivá, Pau-Brasil e Baba-de-Boi.

Ao longo das praias de Charitas e São Francisco também foram criados pomares urbanos pela Seconser. De acordo com a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, a ação é muito importante para tornar a Região Oceânica cada vez mais protegida e, também, para ter mais áreas verdes em outras regiões da cidade.

“Camboinhas ganhou novos plantios em áreas públicas. Já podemos ver algumas frutas, sombras e áreas mais verdes, e a tendência é aumentar. O plantio dessas espécies foi planejado pela adaptação ao tipo de terreno e ambiente. Niterói segue avançando com plantios em diferentes pontos da cidade”, disse a secretária Dayse Monassa.

Dia Mundial do Meio Ambiente – Neste sábado (4) a Seconser vai realizar um grande plantio no Parque Esportivo do Caramujo para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado em 5 de junho. Serão 80 mudas frutíferas, 20 ipês, além de oito jardineiras da espécie araçá.

A ação é uma continuidade da iniciativa que foi realizada no Parque, em 2021, durante as atividades pelo Dia da Mata Atlântica. Na ocasião, foram realizados os plantios de mais de 60 mudas de espécies nativas. A secretária Dayse Monassa reforçou a importância da ação.

“Daremos continuidade a conscientização da comunidade e dos jovens atletas sobre a importância de nos mobilizarmos, todos, por árvores e pelo nosso meio ambiente. É uma revolução verde na cidade”, enfatizou.

Além do plantio de mudas, haverá uma programação especial também para lembrar o Dia do Meio Ambiente com gincanas, muitas brincadeiras, atletismo e outras atrações.