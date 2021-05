Câmara recebe projeto que altera nome da Rua Moreira César para Ator Paulo Gustavo

Foi lida, no expediente desta quarta-feira (12), da Câmara Municipal de Niterói, a mensagem executiva nº 014/2021, enviada pelo prefeito Axel Grael modificando o nome da Rua Coronel Moreira César, em Icaraí, para Rua Ator Paulo Gustavo.

A matéria, no entanto, não será deliberada na Sessão desta quarta. Contudo, sua tramitação já teve início no Poder Legislativo, dando origem ao Projeto de Lei nº 172/2021.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Cal (PP), deverá haver um diálogo com familiares do ator Paulo Gustavo, nesta quinta-feira (13), às 14h.

O prefeito Axel Grael justifica a mudança do nome da rua alegando se tratar de “homenagem justa e necessária em virtude da importância do ator para todo cenário artístico do Brasil, com valiosíssimas contribuições para a comédia e o entretenimento, mas especialmente, devido a sua manifestação de carinho e respeito com a cidade de Niterói”. Ele também cita que não só as obras de Paulo Gustavo como ele próprio sempre se manifestaram sobre a importância do amor, respeito, aceitação à comunidade LGBTQIA+, e preocupação com a população com a população mais vulnerável e carente.

Axel destaca, ainda, na justificativa da mensagem, a relação de carinho entre o ator e a cidade, comprovada na consulta pública na qual mais de 90% dos votantes se manifestaram favoravelmente à troca do nome da rua. “A presente homenagem, além de fazer jus a esse grande niteroiense, que sempre enalteceu a cidade dando destaque nacional a lugares como a praia de Boa Viagem, Campo de São Bento, e o Bairro de Icaraí, também visa atender o desejo expressamente manifestado pela população em consulta popular, dando efetividade a participação democrática da população” – ponderou.