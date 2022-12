Câmara Municipal deverá debater Lei de Uso e Ocupação do Solo de Niterói em audiência pública

A Comissão de Permanente de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos, Transportes e Trânsito da Câmara Municipal de Niterói solicitou, à Presidência da Casa, uma audiência pública para debater um dos itens da Nova Lei Urbanística de Niterói: a Lei de Uso e Ocupação do Solo da cidade.

De acordo com o presidente da CMN, Milton Carlos Lopes, o Cal (PP), a matéria foi colocada em votação e, amanhã (1º), na reunião de líderes, após a Sessão Plenária, haverá uma conversa entre os vereadores, que deverão debater, com a sociedade niteroiense, acerca de novos parâmetros urbanísticos para o município.

“Será uma matéria com ampla discussão, que tem relação com o que foi aprovado recentemente no Conselho Municipal de Políticas Urbanas (Compur): a Nova Lei Urbanística. Já está no gabinete dos vereadores e estamos colocando para ampla discussão”, ressaltou.

Vice-presidente da Comissão de Urbanismo, o vereador Andrigo de Carvalho (PDT) foi o responsável pelo ofício que encaminha a realização da audiência. Segundo ele, a ideia é debater “os parâmetros urbanísticos da cidade e as possíveis mudanças que podem vir”, disse.

Última instância de deliberação, antes de tramitar no Poder Legislativo, o Compur aprovou, no último dia 21, a Nova Lei Urbanística do município.

A SMU (Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade) informa que, depois de meses de discussão no Poder Legislativo (Câmara Municipal de Niterói), o Projeto de Lei da Nova Lei Urbanística voltou ao Executivo, em junho deste ano.

“Foram incorporados ao texto base os anseios manifestados pela população nas audiências públicas”, destacou a Secretaria, acrescentando que as principais mudanças são a redução de gabarito de oito para dois pavimentos, junto à Lagoa de Piratininga; a transformação da área na saída do Túnel Charitas-Cafubá, no Cafubá, em zona de conservação ambiental, com permissão para construção de até dois pavimentos; a redução de gabarito em zonas de Pendotiba; a criação de zona de desenvolvimento sustentável no Muriqui a e criação da Zona Especial de Preservação Cultural (Zepac) do Pé Pequeno.