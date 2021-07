Câmara Municipal de São Gonçalo anuncia volta parcial ao público e à imprensa durante as sessões

Medida passa a valer a partir de 4 de agosto, quando as atividades parlamentares voltam após o recesso

A Câmara Municipal de São Gonçalo reiniciará as atividades legislativas na próxima quarta-feira (4), a partir das 17 horas, após o fim do recesso parlamentar. E uma novidade é a liberação parcial dos assentos nas poltronas destinadas ao público e à imprensa, que poderão voltar assistir as reuniões dos vereadores de maneira presencial.

Apesar da medida, as sessões ordinárias e extraordinárias continuarão sendo realizadas por meio de sistema híbrido, possibilitando a participação presencial e remota dos vereadores nas votações em plenário.

O acesso da população ao Palácio 22 de Setembro foi suspenso em 10 de março deste ano, quando o índice de proliferação do COVID 19 revelava-se bastante elevado no município e os leitos hospitalares do serviço público estavam com a capacidade de internação próxima do esgotamento.

Na ocasião, o presidente Lecinho Breda (MDB) publicou no Diário Oficial Eletrônico, o Ato da Mesa Diretora nº 0001/2021, oficializando a adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio no âmbito do prédio que abriga o Poder Legislativo local. Só que, atualmente, por causa do avanço de vacinação em São Gonçalo, os casos de contágio da doença sofreram uma redução expressiva. E esse fator foi determinante para decisão do presidente na flexibilização do acesso presencial da população às sessões.

“Graças ao trabalho de excelência da Secretaria de Saúde no que tange à cobertura vacinal, São Gonçalo vive uma nova realidade epidemiológica. O risco de contaminação ainda existe, os cuidados precisam ser mantidos, mas o número de casos de internação e óbitos teve uma redução significativa, o que nos dá segurança para liberar, gradativa e parcialmente, a participação presencial da população às sessões, seguindo à risca, todas as medidas coletivas e individuais de prevenção sanitária recomendadas pelas autoridades médicas. Além do uso obrigatório de máscara facial cobrindo o nariz e boca durante toda a permanência nas dependências da Câmara, estabeleceremos o distanciamento entre pessoas assentadas nas poltronas da assistência. Reforçaremos também o controle de entrada e saída dos servidores e visitantes para evitar aglomerações, disponibilizaremos álcool em gel para higienização das mãos e aferiremos a temperatura de todos, indistintamente. E para aqueles que desejarem acompanhar o desempenho do trabalho dos parlamentares em plenário, em tempo real, sem ter que deslocarem-se ao Palácio 22 de Setembro, permanece a alternativa de fazê-lo por meio digital, acessando a página da Câmara Municipal no Facebook ou nosso canal no YouTube”, esclareceu Lecinho.