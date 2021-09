Câmara Municipal de Niterói homenageia os administradores

Fachada do prédio será iluminada em cor especial como homenagem

A Câmara Municipal de Niterói realiza nesta quinta-feira (9) uma homenagem aos profissionais da Administração, na data celebrada pela categoria. Como comemoração, o prédio estará iluminado de azul, cor inspirada na safira e símbolo da profissão. A data comemorada pela classe foi criada em 1965, com a Lei 4.769. Já na próxima segunda-feira (13), a Casa fará uma sessão especial em homenagem aos administradores, iluminando novamente a fachada de azul.

Também no mesmo dia, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ) vai promover o XIV Encontro de Administradores – Encad, a partir das 9 horas. Gratuito e aberto ao público, o evento vai discutir “Os desafios para requalificação profissional”.

Para Renata Motta Vasconcellos, coordenadora do Grupo de Trabalho de Eventos e Cultura do CRA-RJ, o Encad deste ano tem como propósito sensibilizar, alertar e mobilizar Administradores e Tecnólogos para a importância da recapacitação. “Os novos desafios da pandemia mostraram a necessidade da atualização permanente”

Segundo o presidente do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai, a iniciativa tem como objetivo promover conhecimento qualificado para a categoria. “Queremos sempre levar discussões relevantes que agreguem valor, auxiliando futuros e atuais administradores e gestores para estarem preparados para todos os cenários do mercado de trabalho”.

As conferências podem ser acompanhadas pela plataforma CRA-RJ Play (https://crarjplay.adm.br/), pela página no Facebook (https://www.facebook.com/crariodejaneiro) e pelo canal no Youtube (https://www.youtube.com/user/CRARJ).

Programação das paletras

A palestra de abertura do Encad será feita por Monique Araújo, da consultoria internacional Mckinsey, sobre “O futuro do profissional de Administração”. Em seguida Raphael Albergarias, presidente da International Project Management Association (IPMA Brasil) e doutorando pela Universidade de Sorbonne (Paris, França), discute “O mindset da requalificação profissional”.

Na parte da tarde, acontece um painel sobre “A requalificação do profissional da Administração Pública”, com representantes do IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal, como Márcia Costa, coordenadora de graduação; Cláudia Ferraz, superintendente de Organização e Gestão; Silvia Leão, assessora técnica de faculdade, e Paulo Timm, superintendente-geral.

Na sequência, Frederico Lustosa, professor do programa de pós-graduação em Administração da UFF e membro da Academia Brasileira de Ciência da Administração, fala sobre “Administração pública, Democracia e Equidade – Os desafios para a capacitação dos servidores públicos”.

O encerramento ficará por conta da Mesa redonda com o tema “A revolução da requalificação – O hiato entre os perfis profissionais e os anseios do mercado”, com Elson Teixeira, professor de MBA da FGV, escritor e consultor empresarial; Flávio Lacerda Morelli, executivo TIM e membro do Conselho da ABRH; e Waldir Irineu da Silva Junior, conselheiro e diretor de Registro Profissional do CRA-RJ.