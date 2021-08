Câmara de Niterói homenageia integrantes do MPRJ

O Procurador Geral de Justiça, Dr. Luciano Mattos, e o Procurador de Justiça, Augusto Lopes, foram os homenageados no evento que aconteceu na terça-feira (17)

Em solenidade que aconteceu na segunda-feira (17) na Câmara Municipal de Niterói, o Procurador Geral de Justiça, Dr. Luciano Mattos, e o Procurador de Justiça, Augusto Lopes foram homenageados em um evento organizado pelo Vereador Daniel Marques (DEM), que também é advogado e mestre em gestão ambiental. Ambos receberam o título de Cidadão Honorário de Niterói

“Esta é uma noite muito especial. Eu não costumo fazer muitas homenagens, mas essas pessoas deixaram um legado na Cidade de Niterói. Existem homenagens que a gente fica mais feliz em dar do que em receber”, disse o Vereador.

“Estou muito feliz com essa homenagem. Esse reconhecimento é fruto do trabalho de toda uma equipe. Não existe nada mais gratificante do que contar com todas as pessoas aqui presentes. Receber esse título ao lado de um grande amigo como o Dr. Luciano Mattos é um prazer”, comentou o Dr. Augusto Lopes.

Com mais de 25 anos de atuação no Ministério Público do Rio de Janeiro, o Procurador Geral de Justiça, Dr. Luciano Mattos, também agradeceu a homenagem:

“É uma honra muito grande receber o título de cidadão benemérito pela Câmara Municipal de Niterói por ser nascido e criado aqui. Mais do que uma alegria pessoal, é uma satisfação profissional receber essa honraria pela Casa. Obrigado pelo reconhecimento, Daniel”, agradeceu o Dr. Luciano.

O título de Cidadão Benemérito é a maior honraria entregue pela Câmara de Niterói.