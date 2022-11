Câmara Municipal de Niterói debate LOA em última audiência pública

Vereadores estão acrescentando emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual

A Seplag (Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão), da Prefeitura de Niterói, apresentou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para ser debatido, na manhã desta terça-feira (29), na última audiência pública, realizada na Câmara Municipal de Niterói (CMN), antes de se aprovar a legislação, em definitivo.

Foi a oportunidade de evidenciar os projetos de reforma e construção da cidade, especialmente no programa Niterói 450 anos; avaliando-se, também, o quanto de recursos serão destinados a diferentes secretarias da municipalidade.

Presidente da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento (CPFFCO), o vereador Fabiano Gonçalves (Cidadania) pretende fazer uma emenda, no sentido de que haja viabilidade econômica para o Canal de São Lourenço, dentro do Programa Emprego e Renda.

“Acredito que as contribuições feitas pelos cidadãos foram acolhidas como emendas e serão apreciadas pelo Plenário da Casa. Os números apresentados mostram que Niterói está com uma saúde financeira muito forte. Tem um investimento previsto, na função Urbanismo, de mais de R$ 1 bilhão e 30 milhões. Na Saúde, R$ 894 milhões; na Educação, cerca de R$ 700 milhões.

Amanhã (30), às 23h59, finda o prazo para os vereadores protocolarem emendas no sistema da CMN. Na segunda (5), haverá a reunião da CPFFCO, onde se fará a divisão das respectivas emendas para os membros da Comissão, que as apreciarão, no sentido de avaliar se a forma delas está correta. Depois, elas retornam ao Plenário, a fim de serem avaliadas pelo mérito.

Até o fechamento desta edição, haviam mais de 300 emendas parlamentares, no sistema da Câmara.

Canal de São Lourenço

Divulgação

Em junho, A TRIBUNA destacou que a Seden recebeu do Inea (Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro) a concessão de licença para a dragagem de manutenção do acesso aquaviário ao Porto de Niterói, o Canal de São Lourenço. A administração custeou o EIA/Rima (Estudo de Impacto Ambiental), com um investimento de R$ 772 mil, para criar mecanismos que levem à dragagem do Canal. A obra já é esperada há mais de 40 anos, também pelo setor naval, e já recebeu a aprovação definitiva da licença ambiental.

A Seden destaca, entretanto, que o terminal pesqueiro é de responsabilidade do Governo Federal e nunca chegou a funcionar por conta do assoreamento do canal, cuja obra também é de responsabilidade da União.

“Entendendo a importância do local para a indústria pesqueira e para a geração de emprego e renda, a Prefeitura de Niterói vem trabalhando nos últimos anos para que a dragagem do canal, que também é de responsabilidade do governo federal, possa ser realizada para ajudar a alavancar a economia do município”, ressalta a nota do município.

No momento – informa a Prefeitura -, está em tramitação a elaboração do edital de licitação para a realização da dragagem, que beneficiará, também, a indústria naval. Especificamente sobre o terminal pesqueiro, está em discussão a possibilidade de cessão do espaço para o município, para que possa ser dada ao local uma destinação que impulsione o setor pesqueiro de Niterói.