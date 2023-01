Câmara e Senado elegem suas presidências amanhã

A capital federal já está com tudo pronto para a posse de deputados e senadores amanhã (1º). Um esquema de segurança foi montado e revisado e já conta, inclusive, com grades instaladas na frente do Congresso, na Esplanada dos ministério.

O objetivo do esquema é evitar qualquer tipo de problema ou tentativa de invasão e quebra-quebra como a que ocorreu no dia 8 de janeiro. A posse dos parlamentares será a primeira missão do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal (DF), Sandro Avelar, já que a intervenção em vigor no DF termina hoje (31).

Dentro do Congresso, a segurança também será reforçada. Com mais detectores de metais e restrições de acesso: somente para profissionais credenciados, assessores e familiares.

Na Câmara, a posse está marcada para às 10h. Às 16h30, está marcada a sessão para eleger a Mesa Diretora. Até agora, na Câmara não há candidatura oficialmente formalizada, isso pode ser feito até uma hora antes da eleição, ou seja, até as 15h30, mas os anúncios já foram feitos pelos partidos. Arthur Lira, do PP, atual presidente é candidato à reeleição. Chico Alencar do PSOL também vai concorrer.

Já no Senado, a sessão de posse está marcada para as 15h. Em seguida, eleição da Mesa, para escolha do presidente. Com sessão convocada para a manhã de quinta-feira (2) para escolha dos demais cargos da mesa. Até o momento, apenas o senador Eduardo Girão, do Podemos, oficializou candidatura.

O atual presidente, Rodrigo Pacheco, do PSD, também é candidato e tem o apoio do PDT, PT, Rede e MDB. Inclusive o PT, quando anunciou o apoio, disse que o faria por conta da conduta de Pacheco de defender a democracia após os ataques golpistas de 8 de janeiro.

O terceiro candidato é Rogério Marinho, do PL, que tem o apoio do PP e do Republicanos.

O mandato da Mesa Diretora é de dois anos. Na quinta-feira, às 15h, o Senado fará a sessão solene de abertura dos trabalhos do Legislativo, quando será lida a mensagem enviada pelo presidente Lula, que pode ir pessoalmente ao Congresso ou enviar a mensagem pelo ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa.

Ministros e parlamentares voltam ao teto

Quase um mês após as cenas revoltantes de numeroso grupo contratado para desestabilizar o regime com a vergonhosa e revoltante destruição de valores materiais da República brasileira, as sedes executivas do Governo e os braços do Parlamento e da Justiça estão erguidos na manutenção do sistema democrático do país e trabalhando pelo bem-estar do povo.

A reabertura dos trabalhos no Congresso Nacional e no Palácio da Justiça será amanhã, em caráter imponente para despeito dos vândalos que não ficarão impunes, como ainda estão os que fugiram ou estão sendo caçados.

A grandeza do nosso regime é demonstrada pela vergonha que passarão pelo menos 11 parlamentares identificados como apoiadores do vandalismo da depredação das cadeiras onde terão assento. A Justiça delegou ao Congresso Nacional o direito de julgar os que enganaram o povo passando a agredir a democracia e aqueles que enganaram para se apresentarem como “representantes do povo”.

Mas ainda há muita gente a ser punida pelo crime de usar dinheiro contratando “Zé Manés”

para surfar na onda destruidora.

OS 101 ANOS DE BRIZOLA

Ao contrário do ano passado, quando uma série de eventos marcou seu centenário, inclusive com visita ao túmulo do ex-governador em São Borja, nem mesmo o PDT de Carlos Lupi se lembrou de festejar no último dia 22 de janeiro o 101º aniversário de Leonel de Moura Brizola, falecido no Rio em de junho de 2004.

Junto com o Marechal Teixeira Lott, que barrou o golpe e garantiu as posses de Juscelino e Jango, Brizola simboliza a grandeza da reação civilista contra os golpistas. O então governador formou a “cadeia da legalidade”, com apoio militar e popular, garantindo a João Goulart (PTB) o direito de substituir (1961) o seu companheiro de chapa, o renunciante Jânio Quadros (UDN).

Brizola enfrentou com firmeza a direita que levou Vargas ao suicídio e se aglutinou com apoio externo para implantar o regime militar, que cassou o seu mandato e o mandato de senador de JK.

São três nomes que glorificam a democracia brasileira desde a luta contra os “bolsonaristas” da época de Carlos Lacerda e do seu “Clube da Lanterna”, que usava a bandeira americana do anticomunismo para combater a exploração estatal do petróleo.

Paixão pelo ensino

O redator de plantão deste “Painel” teve o orgulho de conversar, em Teresópolis, com Brizola (1986) e com Juscelino Kubitschek, que em 1965, acreditava poder voltar a concorrer à Presidência da República.

Num encontro com os diretores de jornais do interior, presente na Fundação Serra dos Órgãos, o presidente da ABI, Barbosa Lima Sobrinho, ouviu críticas ao seu governo por falta de conhecimento da realidade fluminense, fora da capital, e da importância destes veículos pequenos.

Houve réplica e tréplica, mas durante o almoço, após falar do incomodo do debate recordou, a profusão de Cieps no RJ e lembrou que foi alfabetizado pela sua própria mãe.

Ali presente, o também gaúcho João Batista Santos Silva, recordou que, quando iniciou o governo, inaugurou uma escola, sendo criticado por se tratar de uma casa de madeira (comum na região) e sacramentou, na modesta cidade interiorana:

“Não estou construindo um prédio, mas plantando uma semente para conscientizar de que aqui precisamos de uma escola”.

Brizola fundou o PDT após voltar do exílio final em Lisboa (1979),

Se estivesse vivo, teria silenciado a arrogância bolsonarista como o fez com o lacerdismo.

Era da violência

Sucedido pelo elitista Moreira Franco, genro do gaúcho Amaral Peixoto – que, por sua vez, era o genro de Vargas, Leonel Brizola viveu a decepção de assistir o esvaziamento dos 500 Cieps construídos por ele e por Darcy Ribeiro – candidato a governador derrotado – e ouvir que o novo governante iria acabar com a violência no RJ “em 180 dias”.

Em sua campanha o ex-ministro (de Michel Temer) acusava Brizola de atuar junto às camadas carentes onde crescia o domínio das milícias surgidas após 1964.

Brizola, inovando com o tempo integral de ensino e formação esportivas e profissional, procurou tirar a infância e a adolescência da convivência ociosa em suas comunidades, especialmente as mais carentes.

Novos caminhos

A geração surgida nestes 58 anos posteriores a “degola” dos grandes políticos brasileiros, precisa usar a internet para pesquisar a nossa história e conhecer os grandes valores morais e cívicos.

Quando surgiu a TV, o Papa (1952) saudou a evolução, mas advertiu para os riscos da sua utilização pelos poderosos do mundo das armas e da desagregação social. Precisamos voltar a ter boas escolas para enfrentar os descaminhos da modernidade.