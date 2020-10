Câmara dos Deputados adia para amanhã reunião que decidirá o caso Flordelis

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados adiou para amanhã (28) a reunião que decidirá o caso da deputada Flordelis (PSD-RJ), que pode ter o mandado cassado. O motivo do adiamento não foi informado pela assessoria da presidência da Câmara. A reunião estava marcada para a manhã de hoje e o processo pode seguir agora para Conselho de Ética. Flordelis é acusada de tramar a morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. Ela nega as acusações.

Flordelis é ré na Justiça, acusada pelo Ministério Público de ter sido mandante do crime. A cantora gospel e deputada alega que está sendo alvo de “perseguição” e pelo fato de ser parlamentar prossegue em liberdade, mas desde o dia 8 de setembro vem sendo monitorada com tornozeleira eletrônica. A Mesa Diretora da Câmara é formada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia e mais seis integrantes titulares, além de quatro suplentes. A reunião foi remarcada para às 9h na residência oficial do presidente, em Brasília.

Os deputados irão analisar e votar parecer do corregedor da Câmara, Paulo Bengtson (PTB-PA), que havia recomendado o encaminhamento do processo para o conselho. Bengtson havia dito que os fatos descritos na representação feita à Câmara pelo deputado Léo Motta (PSL-MG), em agosto, e no inquérito policial, “constituem indícios suficientes de irregularidades ou de infrações às normas de decoro e ética parlamentar”. Para o parecer ser aprovado, não é necessária maioria absoluta. Se, por exemplo, cinco membros estiverem presentes, basta um placar de 3 a 2 para aprovar o parecer.