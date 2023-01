Câmara do Rio lança vídeo sobre 100 anos do Palácio Pedro Ernesto

A Câmara do Rio lançou uma linha do tempo virtual com foco na história do Palácio Pedro Ernesto, para celebrar o centenário do prédio, em 2023.

Em poucos cliques é possível conhecer mais sobre os principais marcos que na trajetória não só do Palácio e da política carioca, mas também do Brasil. Afinal, a cidade do Rio de Janeiro foi capital federal entre 1763 e 1960.



“O Palácio é um dos palcos principais da política carioca e brasileira, onde, em toda a sua história, a população vem se manifestar. É um monumento da nossa democracia, que vamos exaltar ao longo do ano, lembrando sua importância e abrindo ainda mais as portas para a população”, afirmou o presidente da Câmara, Carlo Caiado (PSD)



A linha do tempo conta a história do Palácio Pedro Ernesto por meio de textos, fotos e vídeos. O prédio, que compõe um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos da cidade, é definido por seu estilo eclético e usa elementos neoclássicos. Ele começou a ser construído em 1920, inserido em um contexto de reurbanização do Rio de Janeiro e instalação da Primeira República. Inaugurado em 1923, o Palácio e suas escadarias foram palco de marcos importantes para a história do Rio de Janeiro e do Brasil. Entre eles a Passeata dos Cem Mil e o velório da vereadora Marielle Franco, por exemplo.



Além dos marcos históricos do prédio, a linha do tempo traz fatos políticos relacionados ao Palácio, que ganhou esse nome na década de 50, para homenagear o médico e ex-prefeito do Rio que faleceu em 1942. Ele governou a cidade por dois períodos: entre 1931 e 1934, como interventor, e entre 1935 e 1936, como prefeito eleito indiretamente pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro.



Além da sua arquitetura, o Palácio Pedro Ernesto se sobressai pela riqueza do seu acervo de obras de arte, decoração interna e movelaria de época. As pinturas, esculturas, escadarias em mármore, o Plenário e a Sala Inglesa, toda revestida em madeira de lei, encantam os visitantes.

A linha pode ser acessada aqui