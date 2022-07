Câmara de Vereadores deve ter concurso público em 2023

Plano de Cargos, Carreiras e salários foi aprovado por unanimidade e tem 90 dias para ser implementado

A Câmara Municipal de Niterói aprovou, em segunda discussão, um projeto de lei que beneficia os atuais servidores, e futuros funcionários públicos. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários foi aprovado por unanimidade entre os vereadores, na Sessão Extraordinária de ontem (30). O texto agora segue para a sanção do prefeito Axel Grael (PDT), e depois retorna para a Casa Legislativa, que tem um prazo de 90 dias para implementação.

O projeto tem o objetivo de estruturar os cargos e carreiras dos servidores públicos da Câmara e, dessa forma, abrir espaço para uma renovação do quadro, através de concurso público. Isso deve ocorrer pois a maioria dos 368 funcionários da Casa Legislativa tem a idade avançada. Assim que o novo plano for implementado, o Poder Legislativo espera que cerca de 20% devem pedir aposentadoria, destacou o presidente da Câmara Milton Cal (PP).

“Muitos dos funcionários não se aposentam, pois o salário fica muito achatado. Com isso, há uma tendência muito grande de haver mais aposentados. Consequentemente, haverá um hiato muito grande. Não tenha dúvida que nós teremos uma responsabilidade de, no próximo ano, pensarmos num concurso público para a Câmara. Hoje, são aproximadamente 368 funcionários, e esses trabalhadores têm uma idade avançada. E nós temos que renovar o quadro, mas também, evidentemente, dar condições de aposentadorias justas para essas pessoas que estão aqui a 30, 40, talvez até 45 anos”, destacou Cal, que falou que essa demanda já havia sido realizada por ele, e outros vereadores, junto com o Ministério Público.

A realização de concurso público em Câmaras Municipais já estava prevista na Constituição Federal, nos termos do inciso II do art. 37. Recentemente, a Casa Legislativa de São Gonçalo encerrou inscrições para um concurso, em maio, que tinha vagas para cargos de níveis médios e superior.

O texto também prevê a adoção de sistema de capacitação, o reconhecimento do mérito funcional e valorização dos recursos humanos, assim como a observação de requisitos básicos e específicos para preenchimento de cada cargo.

Entretanto, Milton Cal destaca que a previsão de concurso é entre o próximo ano e o fim do mandato, em 2024. Ele reiterou, também, que “foi um grande avanço” para o funcionalismo público da Câmara Municipal, “para que eles consigam se aposentar de maneira tranquila”. Margareth é funcionária da Câmara e celebrou a aprovação e do processo de capacitação, previsto no projeto.

“Nós estávamos há 40 anos tentando conseguir isso. Com certeza nós teremos um salário decente para que nós possamos se aposentar. Ele fez um trabalho de acordo com o grau de instrução de cada um. Por exemplo, mesmo que você seja servente, se tiver um nível de terceiro grau, vai ganhar pelo nível da sua escolaridade”, afirmou, destacando também o trabalho realizado pelo vereador Fabiano Gonçalves (Cidadania), que participou da elaboração do projeto, com estudos dedicados a matéria, e pediu para ser votado na Sessão Extraordinária de ontem.