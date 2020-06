Câmara de Vereadores de Niterói revoga repasse de verba ao hospital de campanha de São Gonçalo

A Câmara de Vereadores Niterói aprovou, na quarta-feira (03), por unanimidade, a revogação da lei que havia autorizado a doação de recursos da ordem de R$ 45 milhões ao Governo do Estado para o hospital de campanha de São Gonçalo, no campo do Clube Mauá, no bairro Estrela do Norte, para pacientes com coronavírus.

A matéria foi votada no dia em que o governador Wilson Witzel havia publicado decreto que afastou a Iabas da gestão de unidades hospitalares de campanha. A revogação seguiu para aprovação do prefeito Rodrigo Neves. O projeto é de autoria da Comissão de Orçamento, mas foi assinado por todos os parlamentares.

A justificativa de anulação da doação é que não houve a apresentação de um plano de trabalho detalhado de execução de serviços para a construção do hospital da Secretaria Estadual de Saúde. O mesmo motivo também havia levado a prefeitura de Maricá a ter cancelado o repasse de verba.

Com vários adiamentos no cronograma de obras, sobretudo no mês passado, a unidade passou a funcionar com apenas dez leitos, de um total de 200, 80 de Centro de Terapia Intensiva (CTI) e 120 de enfermaria.