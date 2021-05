Câmara de São Gonçalo aprova contas do ex-prefeito José Luiz Nanci

A Câmara de Vereadores de São Gonçalo aprovou, nesta quarta-feira (19), as contas do ex-prefeito José Luiz Nanci (Cidadania) referentes ao exercício de 2019, com base nas constatações técnicas e contábeis feitas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). O julgamento dos gastos do governo municipal naquele exercício contou a participação de 26 dos 27 vereadores sendo que 15 seguiram o parecer da Corte e votaram a favor; 7 votaram contra; e 4 abstiveram-se. O TCE julgou as contas em dezembro de 2020, quando emitiu o parecer prévio favorável encaminhado ao Poder Legislativo gonçalense para que os vereadores.

O vereador Alexandre Gomes (PV), que é presidente da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal e foi líder do Governo Nanci, comemorou o resultado. Em seu discurso, afirmou que jamais teve dúvidas quanto à aprovação em plenário, visto que o Ministério Público de Contas, após minucioso levantamento técnico contábil nos balanços e demonstrativos financeiros não encontrou nenhuma irregularidade ou ilegalidade que sugerissem um parecer prévio contrário.

“O Ministério Público de Contas é o principal guardião da Lei de Responsabilidade Fiscal e tem como incumbência zelar pela correta execução orçamentária do estado e dos municípios. É um órgão de controle externo respeitável sob todos os aspectos. As contas do prefeito Nanci foram apreciadas com a minúcia de praxe e nada de irregular ou ilegal foi detectado. Respeito os colegas que votaram contra, mas no meu entendimento, diante dessa constatação técnico contábil nenhuma argumentação política se sustenta”, posicionou-se o parlamentar.