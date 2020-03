Câmara de Niterói vota homenagem ao jornalista Glenn Greenwald

A análise das homenagens, que é feito de forma tranquila, vai pode se tornar motivo de calorosas discussões no Plenário Brígido Tinoco na próxima semana. É que está pautada a votação da concessão de um título de Cidadão Niteroiense, maior honraria da Casa, ao jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept, responsável pelo escândalo conhecido como “Vaza Jato”, com a publicação de mensagens atribuídas ao ministro Sérgio Moro e a procuradores da Operação Lava Jato, entre outros figurões.

Greenwald é casado com o deputado federal David Miranda (PSOL) que, depois do início da série de reportagens, passou a receber novas ameaças. O idealizador da homenagem vereador Renatinho do PSOL disse que pretende requisitar uma segurança reforçada na Casa para a cerimônia que tem previsão de ter muita repercussão.

“A importância do reconhecimento da Câmara ao trabalho deste jornalista é muito importante, por isso vamos trazê-lo aqui. Ele representa toda discussão dos direitos humanos com seu trabalho de jornalismo investigativo e que desnudou uma corrupção importante de ser combatida, que é a corrupção no Judiciário”, disse Renatinho do PSOL.