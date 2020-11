Câmara de Niterói tem renovação de quase 50%

Com a totalização dos votos de todas as urnas de Niterói, foram definidos os 21 vereadores que vão ocupar as cadeiras a partir de janeiro na Câmara Municipal de Niterói. A renovação foi de quase 50% e nove parlamentares assumirão o mandato pela primeira vez. O destaque desta eleição é que pela primeira vez Niterói elegeu uma travesti para o Legislativo. Benny Briolly, do PSOL, foi a quinta mais votada da cidade, com 4.367 votos.

O PDT terá a maior bancada, com quatro vereadores, seguido pelo PSOL, com três. Cidadania e PL terão dois representantes cada um. DEM, PCdoB, Avante, PSDB, MDB, Solidariedade, PTC, PSD, PV e PT terão um vereador cada.

Confira abaixo a lista dos 21 vereadores eleitos:

ANDRIGO

4.783 votos – PDT

PROFESSOR TULIO

4.534 votos – PSOL

RENATO CARIELLO

4.458 votos – PDT

PAULO VELLASCO

4.378 votos – AVANTE

BENNY BRIOLLY

4.367 votos – PSOL

CAL

4.320 votos – PP

VERONICA LIMA

4.220 votos – PT

PAULO EDUARDO GOMES

3.978 votos – PSOL

LEANDRO PORTUGAL

3.838 votos – PV

GALLO

3.597 votos – CIDADANIA

BETO DA PIPA

3.532 votos PL

FABIANO GONÇALVES

3.464 votos – CIDADANIA

BINHO GUIMARÃES

2.999 votos – PDT

DR. EMANUEL ROCHA

2.956 votos – SOLIDARIEDADE

BOECHAT

2.916 votos – PDT

LEONARDO GIORDANO

2.676 votos – PC do B

RODRIGO FARAH

2.632 votos – MDB

DOUGLAS GOMES

2.416 votos – PTC

DANIEL MARQUES

2.411 votos – DEM

CASOTA

1.512 votos – PSDB

FOLHA

1.362 votos – PSD