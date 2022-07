Câmara de Niterói recebe a ll Conferência de Comunicação

A abertura da II Conferência de Comunicação de Niterói aconteceu na manhã desta sexta-feira (1), na Câmara Municipal de Niterói. O evento reuniu jornalistas e convidados, como o cartunista Aroeira, que durante o evento, falou sobre a importância da comunicação para a humanidade e a liberdade de expressão.

Um dos principais objetivos dessa Conferência é mostrar o papel do jornalista na sociedade e, principalmente, a liberdade de expressão e da imprensa. Ressaltando que um dos papéis da comunicação é disseminar a mentira. Segundo o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Mário Sousa, o jornalismo tem vivido tempos sombrios.

“Tempos sombrios que estamos vivendo no País, para ficar apenas na questão da informação.Tempo este que só pode ser comparado a época da Ditadura Militar, com um governo que no dia-a-dia tenta desqualificar o Jornalismo e agredir jornalistas. Vivemos a institucionalização da mentira através da fake news”.

A Conferência vai acontecer entre o período de julho de 2022 a fevereiro de 2023, com criação de debates e apresentações de propostas e teses de formulação da Carta Niterói, com diretrizes para políticas públicas de Comunicação do município de Niterói. Porém, a primeira etapa desse evento acontece em março de 2023.

As propostas serão recebidas pela Comissão Organizadora do evento. Pelo endereço https://bit.ly/3mXtZJQ todos podem encaminhar teses e propostas que serão analisadas nos três grupos de trabalho (virtuais) que acontecem dias 7, 8 e 9 de março de 2023. Para participar é necessário se inscrever pelo endereço https://bit.ly/39vZYh6.

O tema central da Conferência é a “Participação Popular e o desafio das políticas públicas de Comunicação”, tendo como eixos de debates: “Comunicação Popular”, “Direito Humano à Comunicação” e “Desconcentração da Mídia”.

O cartunista Aroeira, foi um dos convidados para abertura oficial da segunda edição da Conferência e durante a sua palestra defendeu o direito humano à comunicação. Além disso, contou o que aconteceu com ele, que movimentou centenas de cartunistas, sendo um verdadeiro ato de democratizar a informação, segundo Aroeira.

“Eu mesmo, de certa forma, fui personagem involuntário destes embates entre o direito à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direito à informação, que portanto é um direito da comunicação, quando tentaram ‘enquadrar’ uma charge minha. E acabou que foi um tiro no pé, porque isso fez um movimento muito grande de cartunista, que refizeram a minha charge, cada um da sua maneira de ver, para dizer ‘olha, vocês não podem processar esse cartunista, porque todos nós estamos fazendo a mesma crítica’”.

“Isso mostra o que acontece quando a comunicação é democratizada. Isso aconteceu entre grupos independentes em conversa de discussão que espalharam essa ideia muito rapidamente, que em três a quatro dias, havia centenas de protestos com o que me aconteceu. Ações assim mostram para o que servem a comunicação, que é o tema da segunda conferência de comunicação. O objetivo é sempre chegar no outro, o objetivo da comunicação é informar o outro e ser informado por ele. É sempre uma troca!”

Aroeira é destacado como chargista e ganhou os prêmios Wladimir Herzog de Direitos Humanos e o Líbero Badaró de Jornalismo, ambos na categoria charge.

A Comissão Organizadora da Conferência de Comunicação é formada por Adilson Cabral (Emerge), Claudia de Abreu (ComunicAtivistas), Claudio Salles (Pop Goiaba), Daniela Araújo (Bem TV), Lúcia Bravo (TV Bandeijão), Mário Sousa (Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro) e Thamirez Lopes (Favelize-se) com o apoio da Prefeitura de Niterói e da Câmara de Vereadores de Niterói.

CONFECOM – A primeira Conferência Nacional de Comunicação – e suas etapas regionais – aconteceu em 2009, quando foram aprovadas mais de 500 propostas. Onze anos depois, os organizadores consideram importante resgatar, mobilizar e atualizar o debate e levando em conta a importância das políticas públicas de comunicação. Especialmente neste momento de nossa conjuntura, em que muito se tem debatido os aspectos democráticos e o papel da Comunicação na sustentação da liberdade de expressão.