Câmara de Niterói fará homenagem póstuma ao jornalista Mário Dias

Ícone do jornalismo niteroiense, ele faleceu em março deste ano

Um dos grandes nomes do jornalismo niteroiense vai virar nome de rua na Região Oceânica. Morto em março deste ano após complicações de uma cirurgia de retirada de um tumor no intestino, Mário Dias será o novo nome da Rua 3, no bairro Engenho do Mato. Isso porque a Câmara de Niterói apresentou nesta quarta-feira (27), um projeto de lei a respeito da homenagem póstuma. A autoria é o presidente da Casa, vereador Milton Cal (PP).

A proposta vai tramitar nas comissões legislativas e seguirá para votação pelos 21 vereadores do município. A previsão é de que a votação ocorra ainda esse ano, para em seguida ser sancionado pelo Prefeito Axel Grael.

Em sua justificativa, o vereador Milton Cal destacou os relevantes serviços prestados pelos dois homenageados durante mais de 60 anos de atividades ininterruptas em diferentes setores culturais, artísticos e sociais do município.

“Mário Dias nasceu em São Gonçalo, mas toda a sua vida profissional e afetiva foi em Niterói, onde conquistou uma legião de amigos através do jornalismo”, afirma Cal.

Para Luana Ramos Dias, filha de Mário, o gesto da Câmara de Niterói é uma forma de expressar e agradecer o quanto Mario Dias fez pela cidade.

“Niterói era a sua paixão. Ele respirava a cidade 24 horas por dia e conhecia cada canto dessa cidade e em qualquer lugar tinha um amigo”, concluiu.

Natural de São Gonçalo, Mário Dias se firmou na profissão na antiga capital fluminense, onde atuou em diferentes jornais como A Tribuna, Jornal de Icaraí, que ajudou a fundar junto com Jourdan Amóra e o Fluminense, nesse último responsável por uma sessão dedicada a cobrir o dia a dia das comunidades mais carentes da cidade.

Foi no jornal O Dia que ele viveu seu maior momento na imprensa. Primeiro na sucursal que o popular diário carioca mantinha em Niterói. Era o principal repórter de polícia do veículo, dirigido por Ruy Santa Cruz e Abel Rodrigues. Em seguida, trabalhou na velha sede da Rua do Riachuelo e cobriu casos importantíssimos do noticiário policial, a maioria reunidos no seu livro Malditos Repórteres de Polícia.

Sua extensa carreira é marcada pela versatilidade: o profissional trabalhou também na redação do jornal “Luta Democrática” e foi produtor da extinta TV Manchete e TV Globo, além de apresentar, produzir e dirigir por mais de 10 anos o programa de TV “Casa da Gente”, exibido em TV’s regionais da cidade de Niterói e na web. Por 18 anos, esteve a frente da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Niterói, durante as gestões dos prefeitos Jorge Roberto Silveira (três mandatos), João Sampaio e Godofredo Pinto.

Ex-diretor do Theatro Municipal de Niterói também será homenageado

Mas a Câmara não homenageará apenas Mário Dias. Artista e ex-diretor do Teatro Municipal de Niterói, Sohail Saud, que morreu em maio de 2021, também nomeará uma via no mesmo bairro, a Rua 18. Assim como na homenagem ao jornalista, a iniciativa neste caso também partiu de Milton Cal.

“Sohail Saud, além de diretor do Teatro Municipal e ativo participante da Cultura do município, foi o nosso Papai Noel oficial e durante a gestão do ex-presidente e atual vice-prefeito da cidade, Paulo Bagueira, coordenou o setor cultural da Câmara de Vereadores”, afirma Cal.

Para a família do ex-diretor, a iniciativa da Câmara de Vereadores é um reconhecimento do de tudo o que o profissional da cultura fez por Niterói.

“Fico emocionada e sei que o Sohail está feliz por terem feito essa homenagem”, disse Suely Saud, viúva de Sohail.