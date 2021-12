Câmara de Niterói aprova o PPA para o período 2022-2025

Plano prioriza objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU

A Câmara Municipal de Niterói aprovou, em discussão final, o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2022 a 2025, na Sessão plenária realizada na última sexta-feira (17). A finalidade do Plano Plurianual é estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal para os próximos quatro anos de exercício. A matéria foi aprovada por unanimidade entre os 20 vereadores presentes.

Uma outra Sessão foi convocada, em caráter extraordinário, e publicada no Diário Oficial pelo presidente da Câmara para a próxima segunda-feira (20) às 14h para apreciação das contas anuais do exercício financeiro de 2020 do chefe do poder executivo municipal.

Na terça-feira (21), também será realizada, a partir das 9h, uma Sessão Extraordinária, para tratar a respeito do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Niterói para o ano que vem, e aprovação do Orçamento da Câmara Municipal de Niterói para o exercício financeiro de 2022.

O vereador Binho Guimarães (PDT) agradeceu a Comissão de Orçamento, ao líder do governo e ao governo, que se mostrou sensibilizado com pautas tão importantes, principalmente em razão da consolidação de um PPA que teve cuidado com a educação.

“Nosso mandato fez diversas contribuições na área da educação, na área da ciência e tecnologia, na área da saúde, nas políticas de juventude. Eu quero destacar às emendas que nosso mandato conseguiu aprovar emendas que representam uma conquista para a política municipal de ciência e tecnologia e inovação e, em especial uma conquista para a Região Oceânica. Nós temos hoje um plano de trabalho em curso da Ciência e Tecnologia que passa pela implementação das Plataformas Urbanas Digitais, que passa pela reativação dos telecentros com o objetivo de promover a educação, promover a formação profissional. Aprovamos três emendas que representam um montante de R$ 17 milhões. A primeira, a criação de ação para a construção de uma Plataforma Urbana Digital na Região Oceânica e a gestão delas”, discursou.

O vereador Fabiano Gonçalves, presidente da Comissão de Orçamento e finanças destacou a emenda modificativa 273, que traz R$ 80 milhões de investimentos em dois anos para a dragagem do canal de São Lourenço.

“Esta ação fomenta o segmento de construção e reparo naval, que outrora foi tão pujante em nosso município. Para além disso, gera milhares de empregos e aquece vários serviços paralelos que atendem o segmento da Indústria Naval. Garantimos o orçamento, agora seguiremos cobrando e acompanhando a execução desta ação”, comentou.

O PPA é um instrumento de planejamento que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da gestão municipal para os próximos quatro anos. Através dele, o município irá definir as prioridades da gestão, contando com um amplo processo de planejamento participativo e colaborativo que foi desenvolvido junto à população desde o lançamento da consulta pública ‘Participa Niterói’.

A metodologia de construção do PPA 2022-2025 de Niterói reforça, dentre outras, as diretrizes da gestão e orçamento para resultados, em consonância ao Planejamento Estratégico Niterói Que Queremos 2013-2033.

O PPA também vai priorizar o alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, reforçando o compromisso da gestão com a Agenda 2030.

Consulta pública

Em maio deste ano, a Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag) realizou, via plataforma digital Colab, a consulta pública Participa Niterói – Plano Plurianual (PPA) 2022-2025.

A pesquisa contou com a participação de 4.404 niteroienses e pretendia atingir diferentes faixas etárias, gêneros, escolaridades e regiões do município. O levantamento abordou perguntas sobre temas como Educação, Saúde, Cultura, Turismo, Desenvolvimento Econômico, Inclusão Social, entre outros.

Toda a comunicação da consulta foi desenvolvida com uma linguagem simples e direta, incluindo textos explicativos sobre a importância do PPA. Também foram realizados encontros virtuais que discutiram sobre os principais temas da cidade para a população.

Processo participativo – Uma série de ações entre os meses de abril e agosto de 2021 para garantir o processo participativo na elaboração do PPA 2022-2025. A consulta pública Participa Niterói – Plano Plurianual 2022-2025, conduzida pela Seplag através da plataforma Colab, ficou no ar de 19 de abril a 24 de maio de 2021, com o objetivo de ouvir a população da cidade para identificar as demandas mais importantes de acordo com o cidadão, fornecendo insumos para estabelecer as prioridades para as políticas públicas para os próximos quatro anos.

O resultado da consulta pública foi consolidado e inserido em uma ferramenta interativa disponibilizada à população no site da Seplag. O link de acesso direto foi encaminhado aos órgãos e entidades da administração pública, para que pudessem ter uma visão geral dos anseios da população e as utilizassem como insumo no processo de elaboração das ações do Plano. O painel interativo também indicou os perfis e percentuais da participação popular, de modo que todos os agentes do processo tivessem uma visão ampla do público manifestante.

A gestão municipal também realizou uma audiência pública virtual do Poder Executivo para apresentar a proposta das ações orçamentárias do Projeto de Lei do Plano Plurianual 2022-2025 de Niterói e, principalmente, colher a percepção e as demandas da população sobre o processo e a proposta apresentados.