Câmara de Niterói aprova a criação do Comitê de Gestão do Patrimônio

A Câmara Municipal de Niterói aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira (8), o projeto de lei que cria o Comitê de Gestão do Patrimônio, que será responsável por criar um levantamento de todos os imóveis que pertencem ao município. A medida permite que a Prefeitura possa negociar os imóveis que o Executivo não pretende mais usar.

De autoria do Poder Executivo, a proposta foi enviada à Câmara e aprovada após segunda discussão com cinco emendas acrescentadas ao projeto de lei original.

Autor de uma das emendas, o presidente da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento, o vereador Fabiano Gonçalves (Cidadania), autor de uma das emendas, explicou que a proposta visa facilitar o processo burocrático na hora da Prefeitura realizar qualquer negociação que envolva alguma área que pertença ao poder público municipal. Ele citou como exemplo uma situação que envolve o colégio Abel

“Essa lei vai permitir que um grupo de trabalho faça um levantamento e uma avaliação a preço de mercado desses imóveis. Vou citar um exemplo. Quando fui secretário de administração soube que há um trecho, dentro do estacionamento do colégio Abel, que pertence à Prefeitura. A direção do colégio tem o maior interesse em comprar essa área, mas não pode fazer nada enquanto esse terreno não for da escola”, explicou.