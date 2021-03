Câmara de Maricá aumenta número de comissões

Marcelo Almeida

A Câmara de Vereadores de Maricá vai aumentar o número de comissões parlamentares permanentes buscando melhor atender a população da cidade, que vem crescendo nos últimos anos. Assim, Maricá deixa de ter 13 comissões e passa a ter 21. Contudo, apenas quatro são realmente novidades, isso porque algumas dessas novas comissões são fruto de desmembramentos de comissões já existentes que tinham mais de uma competência.

O projeto foi votado e aprovado em primeiro turno e prevê que cada vereador, incluindo o presidente da Câmara, deverá participar de, pelo menos, uma comissão permanente. Para isso é preciso que seja respeitado o Princípio da Proporcionalidade Partidária entre as legendas e as bancadas na legislatura da câmara municipal.

Desta forma a partir de agora a Câmara de Maricá contará com as comissões: Justiça e Redação Final; Organização do Município; Organização dos Poderes; Administração Tributária, Financeira e Orçamentária; Saúde; Educação e Cultura; Turismo; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Obras e Serviços Públicos; Trânsito e Transporte; Agricultura, Silvicultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária; Segurança Pública; Desenvolvimento Econômico e Gestão de Royalties; Defesa do Consumidor; Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Defesa dos Direitos da Mulher e Enfrentamento à Violência; Defesa e Proteção Animal; Desportos e Lazer; Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania; Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional.

Na próxima semana os líderes de partido e bancadas deverão se reunir para definir a presidência de cada comissão, assim como suas respectivas composições.