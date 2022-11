Câmara aprova texto da LOA, em primeira discussão

Saulo Andrade

O texto da Lei Orçamentária Anual (LOA) foi aprovado, nesta quarta-feira (23), em primeira discussão, na Câmara Municipal de Niterói (CMN). Dos 21 vereadores chamados a responder se a aprovam ou não, 15 responderam favoravelmente ao Projeto de Lei advindo do Poder Executivo (Prefeitura de Niterói). Seis se ausentaram.

O próximo passo, agora, é a última audiência pública, a ser realizada no dia 29, terça-feira que vem, entre 9h e 11h. Haverá ainda um prazo para que, até as 23h59 do dia seguinte (30), os parlamentares introduzam emendas no sistema da CMN.

O volume da arrecadação dos royalties do petróleo e das participações especiais chama a atenção. De acordo com o presidente da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento, o vereador Fabiano Gonçalves (Cidadania), trata-se do “maior, de todos os tempos”. Ele destaca que o investimento que a cidade fará, em 2023, especialmente no setor de obras, supera a marca de “R$ 1 bilhão”.

“Se Niterói está arrecadando R$ 2,3 bilhões de royalties, aplicando-se R$ 1 bilhão em obras, significa dizer que o destino desse investimento está sendo bem aplicado na cidade e nas despesas correntes”, detalha Gonçalves.

O incremento das receitas correntes líquidas também foi importante. Isso significa que a cidade está com um crescimento elevado, na avaliação do parlamentar. Para ele, o município figura como uma das cidades que – entre outras 20, no país – tem “a maior capacidade de receita própria”.

No próximo dia 5 de dezembro haverá uma reunião da Comissão de Orçamento, no objetivo de distribuir as emendas para o relatório dos membros. Será feito, também, um julgamento acerca dos temas, a ser votado no Plenário da Câmara Municipal.

“Entre 2021 e 2022, tivemos mais de 600 emendas na LOA. Cada uma delas tem de ser analisada pela forma – e não pelo mérito -, porque o que o define é o Plenário da Casa, obrigatoriamente”, destacou Gonçalves, ressaltando, também, que as diferentes comissões formadas na Câmara participam, de forma “transversal”, em audiências públicas, no Plenário. “Caso solicitado, estarei à disposição”, prontificou-se.

O presidente da Câmara, Milton Carlos Lopes, o CAL (PP), disse que dará um prazo aos parlamentares, que farão as emendas que se julgarem necessárias.

“A ideia é fechar os trabalhos do Poder Legislativo até o dia 15; salvo algumas decisões entre os colegas vereadores, em algumas matérias. Faremos um cronograma”, destacou Lopes.