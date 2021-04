Câmara aprova terceira fase do Empresa Cidadã

Com 17 votos favoráveis, três ausências e nenhum voto contrário, foi aprovada hoje (14) em primeira discussão pela Câmara de Vereadores de Niterói a terceira fase do programa Empresa Cidadã. A proposta foi enviada pelo prefeito Axel Grael esta semana e foi votada em regime de urgência pelos vereadores.

O Empresa Cidadã 3 tem o objetivo de dobrar o número de postos de trabalho atendidos pelas duas primeiras fases do programa. Esta nova fase prevê o depósito de um salário mínimo para até nove empregados de empresas, entidades religiosas e organizações sindicais com sede na cidade que tenham um limite de 49 funcionários que tiveram suas atividades suspensas em virtude da necessidade de isolamento social. Segundo a prefeitura, serão destinados a esta fase do programa R$ 39,6 milhões, com o pagamento garantido pelo superávit dos royalties do petróleo.

O vereador Fabiano Gonçalves (Cidadania), parabenizou a iniciativa do prefeito Axel Grael e disse que a cidade de Niterói precisa muito dessa iniciativa, pois como empresário, sabe o que os empreendedores niteroienses estão sofrendo. “Acredito que esse recurso nos próximos meses farão que a situação da economia da cidade de Niterói possam ter uma melhora significativa, porque muitas empresas estão carecendo de incentivos para enfrentar esse ambiente de crise. Quero parabenizar o prefeito por mais essa iniciativa”, afirmou.