Câmara aprova mudança da Rua Moreira César para Ator Paulo Gustavo

A Câmara de Vereadores de Niterói aprovou na quinta-feira (13), por 18 favoráveis e 3 contrários, a mudança do nome da Rua Coronel Moreira César, em Icaraí, para Rua Ator Paulo Gustavo. A proposta foi enviada à Casa pelo prefeito Axel Grael (PDT) após realizar uma consulta pública para ouvir a população da cidade sobre a alteração, aprovada com mais de 90% dos votos favoráveis. O projeto, que foi aprovado com emendas que revogam disposições anteriores que poderiam impedir a homenagem, já foi sancionado pelo prefeito e está publicado na edição de hoje do Diário Oficial.

Ao saber da aprovação da medida, Axel se manifestou agradecendo o entendimento dos vereadores em acatar a homenagem. Os vereadores Douglas Gomes (PTC), Fabiano Gonçalves (Cidadania) e Daniel Marques (DEM) votaram contra a medida. Todos demais foram favoráveis.

A família de Paulo Gustavo desmarcou a reunião que estava agendada para ontem (13), na Câmara de Vereadores de Niterói. O objetivo do encontro era para que os parlamentares consultassem a família do artista sobre os projetos que buscam homenageá-lo na cidade.

De acordo com o presidente da Casa, o vereador Milton Cal (Progressistas), o pai do artista alegou ter tido um pequeno problema de saúde e que, por isso, preferiu adiar o encontro.

“Ele me ligou e disse que teve um pequeno problema médico e preferiu desmarcar a reunião. Mas ainda não temos uma nova data para o encontro que deverá ser remarcado”, afirmou.

A proposta de alteração da Rua Coronel Moreira César partiu do prefeito Axel Grael (PDT), que fez uma consulta pública sobre a mudança do nome da rua que teve mais de 34 mil niteroienses, dos quais 90,2% (31 mil) dos participantes responderam “sim” à alteração do nome. Ao mesmo tempo, a vereadora Walkiria Nictheroy (PCdoB) apresentou uma proposta que também altera o nome da Rua Coronel Moreira César, em Icaraí.

O vereador Andrigo de Carvalho (Solidariedade) propôs renomear o Centro Petrobras de Cinema com o nome do artista. Já o vereador Paulo Velasco (PTdoB) propôs rebatizar o Centro Cultural em frente à Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, com o nome de Paulo Gustavo.

Marcelo Almeida