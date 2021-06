Câmara aprova maior ocupação urbana em Itacoatiara

Considerado um paraíso para moradores, banhistas e surfistas, o bairro de Itacoatiara pode ter a ocupação urbana ampliada. Isso porque a Câmara Municipal aprovou em primeira discussão, por 11 votos a 5, as emendas que autorizam a construção de vilas e prédios, a diminuição do lote mínimo de 450 metros quadrados para 360 metros quadrados, o aumento do gabarito das construções no bairro, a permissão para construção sobre pilotis de 2,80m e autorização para a instalação de hotéis e pousadas no bairro.

A proposta é considerada polêmica pelo temor dos possíveis impactos ambientais que podem degradar a região, principalmente a parte de mata, já que a área verde se encontra dentro do Parque Estadual do Parque da Tiririca. Também existe a preocupação sobre a dificuldade que a ampliação das construções imobiliárias possa atrapalhar o acesso à praia.

A associação de moradores do bairro, a Soami, já se manifestou contrária à medida. Na página do Facebook da entidade, a associação criou um abaixo-assinado virtual contra o projeto e já tinha conseguido mais de 90% das 700 assinaturas previstas em apenas duas horas que o protesto online estava no ar.

“Eu fiz duas emendas para esse projeto com a sugestão de pilotis para evitar agredir o meio ambiente. Mas essa emenda não teve parecer favorável. E a outra emenda foi eu que retirei, que foi a da não possibilidade de pousadas e hotéis no bairro de Itacoatiara, porque eu entendo que já tem esse funcionamento lá e essas empresas não podem se legalizar. O projeto foi aprovado sem a análise das demais questões que foram levantadas por mim no projeto”, diz o vereador Fabiano Gonçalves.

Presidente da Comissão de Urbanismo da Câmara, o vereador Andrigo de Carvalho foi procurado para falar a respeito do projeto, mas não atendeu aos contatos até o encerramento da matéria.