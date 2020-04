Câmara aprova inclusão de famílias de alunos da rede municipal de ensino no Renda Básica

Acaba de ser votado e aprovado na Câmara Municipal de Niterói o projeto de lei que amplia o programa Renda Básica Temporária do município de Niterói para as famílias que tem ao menos um filho matriculado na rede de ensino municipal.

Estas famílias, mesmo que não tenham sido inscritas no CadÚnico da Assistência Social, também receberão o auxílio temporário de R$ 500 por mês em abril, maio e junho.

O projeto segue agora de volta para o prefeito Rodrigo Neves, que vai sancioná-lo.

