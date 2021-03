Câmara aprova entrada de Niterói em consórcio para compra de vacinas

A Câmara de Vereadores de Niterói aprovou hoje (10), por unanimidade, a adesão do município à lista de prefeituras interessadas em participar do consórcio público vacinas contra Covid-19, capitaneado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Com a medida, o executivo municipal fica autorizado a adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, bem como medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.

A proposta partiu do poder executivo que, como justificava, aponta “o recrudescimento dos casos de Covid-19 em todo território nacional tem preocupado prefeitas e prefeitos de todo o país. Há urgente necessidade de vacinação em massa da população brasileira, não só para frear o iminente colapso generalizado na área da saúde, evitando mortes por desassistência, como também para retomar a atividade econômica, a geração de emprego e renda e o convívio social”, diz a proposta.