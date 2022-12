Câmara aprova contas da Prefeitura de Niterói

Na tarde desta quarta-feira (28), a Câmara Municipal de Vereadores aprovou a prestação de contas da Prefeitura de Niterói relativa ao exercício de 2021. A aprovação ocorreu durante sessão ordinária, após o parecer favorável da Comissão de Orçamento e Finanças da Casa.

Em sessão plenária, a prestação de contas do município já havia sido aprovada, no mês de novembro, pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). As despesas com pessoal ficaram em 35,66% do orçamento, com a manutenção do respeito ao limite máximo constitucional da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é de 54%.

O TCE ressaltou o cumprimento dos índices constitucionais de investimento em Saúde e Educação, além do exigido pela Constituição Federal.