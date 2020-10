Calopsita é ‘presa’ junto da dona em Niterói

Karoline Martins

A simpática calopsita Príncipe foi “presa” pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada dessa sexta-feira (9) junto da sua dona na Ponte Rio-Niterói. A mulher, uma engenheira, seguia embriagada em um Hiunday 135 prata pela via quando se envolveu em uma confusão com o motorista de um Ford Ka Sedan próximo a praça do pedágio.

De acordo com o relato da mulher, de 49 anos, ela estava procurando moedas para pagar o valor do pedágio quando foi surpreendida pelo outro veículo a sua frente e deu batidas no carro do outro motorista empurrando o Ford Ka para a frente. O segundo motorista por sua vez saiu do carro e teve início uma discussão entre ambos. Alterada, a engenheira teria jogado o Hiunday em direção ao homem que deu um soco no capot do carro da motorista, de acordo com o dono do Ford Ka.

A acusada ao ser abordada pela polícia chegou a chamar um dos policias presentes de “palhaço” e que a situação era um “circo “. Neste momento a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida para a 76a DP (Centro).

Príncipe, levado para delegacia junto da dona, só cometeu o crime de roubar a cena com o seu charme. Foi estipulada uma fiança de R$ 5.000 para a dona de Príncipe. A calopsita será entregue a familiares da engenheira.