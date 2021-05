Calendário prevê vacinação de adultos até outubro

Um calendário único de vacinação com datas de junho a outubro, foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira (26). O cronograma estipula o mês de vacinação para grupos especiais e também para a população em geral, na faixa de 18 a 59 anos.

Pelo calendário, em junho, continuam a ser vacinadas as pessoas com comorbidades, com deficiências permanentes que recebem o benefício de prestação continuada (BPC), gestantes e puérperas com comorbidades e deficientes visuais com mais de 18 anos. Também terão prioridade no mês que vem pessoas com autismo, paralisia cerebral, doentes renais crônicos em diálise, portadores de nanismo e mielomeningocele.

Concluída a vacinação desses grupos, os municípios devem imunizar pessoas em situação de rua e pessoas com deficiência permanente sem o BPC. Em seguida, serão vacinados os funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, população privada de liberdade, trabalhadores da educação básica e superior, forças de segurança e salvamento e Forças Armadas.

Para esses grupos, passará a ser reservado o percentual de 20% das doses. Já os 80% restantes serão destinados a vacinar a população em geral, também por idade. Em junho, o calendário prevê a vacinação da população de 55 a 59 anos com essas doses.

O calendário prossegue com a vacinação de pessoas com 45 a 54 anos em julho, de 35 a 44 anos em agosto, de 25 a 34 anos em setembro e de 18 a 24 anos em outubro. Todas essas faixas etárias serão vacinadas em ordem decrescente de idade.