Calendário do 13º salário do INSS começa amanhã

A primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) começa a ser liberada nesta terça-feira (25). O cronograma de pagamentos vai até 8 de junho. Já a segunda parcela será paga entre 24 de junho e 7 de julho.

Fora da pandemia, o pagamento acontece entre agosto e novembro. No entanto, o governo decidiu antecipar o pagamento para combater os impactos da pandemia de covid-19 e estimular uma retomada mais rápida da economia. Segundo o INSS, 31 milhões de segurados neceberão a primeira parcela do abono, o equivalente a R$ 25,3 bilhões. Com isso, a a folha de pagamentos de maio injetará na economia R$ 76,3 bilhões.

As parcelas serão pagas conforme o calendário em que são creditados os benefícios como aposentadorias, pensões e auxílios-doença. O pagamento ocorrerá em duas parcelas.

1ª parcela do 13º salário do INSS 2021

Calendário da 1ª parcela para quem recebe até um salário mínimo

25 de maio – depósito da 1ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 1

26 de maio – depósito da 1ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 2

27 de maio – depósito da 1ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 3

28 de maio – depósito da 1ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 4

31 de maio – depósito da 1ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 5

01 de junho – depósito da 1ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 6

02 de junho – depósito da 1ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 7

04 de junho – depósito da 1ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 8

07 de junho – depósito da 1ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 9

08 de junho – depósito da 1ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 0



Calendário da 1ª parcela para quem recebe acima de um salário mínimo

01 de junho – depósito da 1ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 1 e 6

02 de junho – depósito da 1ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 2 e 7

04 de junho – depósito da 1ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 3 e 8

07 de junho – depósito da 1ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 4 e 9

08 de junho – depósito da 1ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 5 e 0

2ª parcela do 13º salário do INSS

Calendário da 2ª parcela para quem recebe até um salário mínimo

24 de junho – depósito da 2ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 1

25 de junho – depósito da 2ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 2

28 de junho – depósito da 2ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 3

29 de junho – depósito da 2ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 4

30 de junho – depósito da 2ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 5

01 de julho – depósito da 2ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 6

02 de julho – depósito da 2ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 7

05 de julho – depósito da 2ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 8

06 de julho – depósito da 2ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 9

07 de julho – depósito da 2ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 0



Calendário da 2ª parcela para quem recebe acima de um salário mínimo

01 de julho – depósito da 2ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 1 e 6

02 de julho – depósito da 2ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 2 e 7

05 de julho – depósito da 2ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 3 e 8

06 de julho – depósito da 2ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 4 e 9

07 de julho – depósito da 2ª parcela do décimo terceiro para benefícios com final 5 e 0