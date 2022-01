Calendário de vacinação infantil em Niterói é acelerado

Pensando na volta às aulas, a Prefeitura de Niterói vai acelerar a vacinação das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. O planejamento é que o município conclua o calendário de imunização deste grupo já na semana que vem. Nesta segunda-feira (24), foram vacinadas crianças de 10 anos. Até sexta-feira (28), a vacinação segue em uma idade por dia.

Nesta terça-feira (25), serão vacinadas as crianças de 09 anos ou mais. Na quarta (26), 08 anos. Na quinta (27), de 07 anos. Na sexta, de 06 anos. Havendo disponibilidade de doses, na semana que vem, o calendário chega às crianças de 05 anos. De terça a sexta-feira, o município manterá repescagem para as crianças que ainda não tenham se vacinado contra a Covid-19.

Para receber o imunizante, as crianças precisam ter intervalo de 15 dias de qualquer vacina. A criança tem que estar acompanhada de um responsável legal que deverá estar de posse da carteira de vacinação do menor. A vacinação deste grupo acontece na Policlínica Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional de Itaipu e Policlínica Regional Dr. Renato Silva (Engenhoca). A imunização está disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h.

Em 16 de dezembro de 2021, foi aprovado pela Anvisa a administração da vacina Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Esse é o único imunobiológico autorizado no Brasil para vacinação de pessoas a partir de 12 anos. Mais de 39 países vacinam crianças contra a Covid-19 e, só nos EUA, mais de 5 milhões de crianças já foram vacinadas. Além disso, a OPAS/OMS já ratificou a importância do Brasil iniciar o quanto antes a vacinação das crianças a partir de 5 anos. Segundo o Ministério da Saúde, o imunizante para essa população chega ao país na segunda quinzena de janeiro.

Em nota técnica, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) explicou que as crianças também adoecem por Covid-19, são veículos de transmissão do vírus e podem desenvolver formas graves e até evoluírem para o óbito. De acordo com a Fiocruz, a vacinação de crianças vai reduzir formas graves e óbitos pela doença nessa faixa etária, além de colaborar com a redução das transmissões e ser uma das mais importantes estratégias para o retorno e manutenção segura das atividades escolares presenciais.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS



25/01 – 9 anos

26/01 – 8 anos

27/01 – 7 anos

28/01 – 6 anos

31/01 – 5 anos

Repescagem: de 01/02 à 04/02 (terça à sexta)

ENDEREÇOS DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS



– Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

– Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

– Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

A imunização está disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h.

DOCUMENTAÇÃO



Carteira de vacinação da criança

Identidade ou certidão de nascimento

CPF ou cartão SUS

Comprovante de residência do representante legal

Laudo médico indicando condição clínica (comorbidades e deficiência permanente)