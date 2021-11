Calendário de pagamento do Auxílio Brasil é divulgado pelo Governo

O Auxílio Brasil começa a ser pago no dia 17 de novembro e o Governo divulgou o primeiro calendário de pagamento. Também está aberta a consulta para saber quem tem direito ao auxílio. Um novo aplicativo, chamado Auxílio Brasil, substituirá o programa de celular que informava aos beneficiários sobre o Bolsa Família. A versão reestruturada do Bolsa Família, de nome novo, começará com valor abaixo dos R$ 400 prometidos pelo governo. O valor médio é de R$ 217,18.

A Caixa informou que os beneficiários do Bolsa Família migrarão automaticamente e poderão utilizar o mesmo cartão e senha para saque usados anteriormente pelo Bolsa Família.

O dia do pagamento vai depender do número final do cartão do beneficiário, de acordo com a tabela abaixo:

QUEM TEM DIREITO AI BENEFICIO?

Podem participar do Programa as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza que tenham, em sua composição, gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças, adolescentes e jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda familiar per capita de zero a R$ 100,00 (cem reais). As famílias pobres são aquelas que têm renda familiar per capita de R$ 100,01 (cem reais e um centavo) a R$ 200,00 (duzentos reais).

Para se candidatar ao Programa é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e tenha atualizado seus dados cadastrais nos últimos 2 anos.

Caso atender aos requisitos de renda e não esteja inscrito, procure o responsável pelo Programa Auxílio Brasil na prefeitura de sua cidade para realizar o cadastramento no Cadastro Único.

Mantenha seus dados sempre atualizados, informando à prefeitura qualquer mudança de endereço, telefone de contato e composição da sua família, como: nascimento, morte, casamento, separação e adoção.

O cadastramento é um pré-requisito, mas não implica a entrada imediata da família no Programa. Mensalmente, o Ministério da Cidadania seleciona, de forma automatizada, as famílias que serão incluídas para receber o benefício.