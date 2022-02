Calendário de entrega de cestas básicas em Niterói é divulgado

A população vulnerável de Niterói terá uma nova rodada de entrega de cestas básicas, realizada pela Prefeitura da cidade. Com início na próxima segunda-feira (14), a distribuição acontece até quinta-feira (17) em apenas dois lugares: na Região Oceânica (CIEP Cantagalo) e outra no Centro (Canto do Rio).

A entrega começa a partir das 9 horas e se encerra às 17 horas, com o uso de máscaras sendo obrigatório para a retirada das cestas. Além disso, o beneficiário precisa ficar atento sobre onde deve retirar a cesta básica, pois, segundo a Prefeitura de Niterói, não serão entregues cestas em polos diferentes da listagem divulgada. A lista pode ser acessada através do portal da transparência da Prefeitura de Niterói.

Para evitar aglomeração, as cestas básicas serão entregues de acordo com a letra inicial do nome do beneficiário. Ou seja, na segunda-feira, pessoas com nomes iniciados pelas letras A até D inauguram o calendário do benefício em fevereiro. Na sequência, na terça-feira (15) para as pessoas com iniciais das letras E até J. Logo depois, na quarta-feira (16) são aguardadas as pessoas com as iniciais do nome de K até O, e por último, na quinta-feira (17), o beneficiário da letra P até Z. A intenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES), órgão responsável pela distribuição, é evitar aglomeração nos locais.

O beneficiário da cesta básica que não puder comparecer ao polo de retirada, pode indicar um procurador. É preciso, portanto, preencher um formulário que está disponível no site do Portal da Transparência, também no site anteriormente citado. Sem a assinatura da pessoa que pode receber o benefício e a falta do documento impresso, a retirada não será possível. Por fim, o polo da Região Oceânica fica no CIEP Brizolão 446 Esther Botelho Orestes, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 339, no Cantagalo. Já o polo no Centro fica no Canto do Rio, na Avenida Visconde do Rio Branco, 701.