Calçadas precárias reduzem a qualidade de vida

É preocupante a situação das calçadas, cuja manutenção cabe aos proprietários ou ocupantes dos imóveis. Cabe às prefeituras, zelando pela cidade e os direitos de circulação das pessoas, impor a boa conservação, através de advertências e até multas.

O precário estado destas vias de circulação, é responsável por inúmeras quedas de pessoas, especialmente idosas, fraturando ossos vitais, como também é um embaraço para cadeirantes e a movimentação de carrinhos de crianças ou a movimentação de idosos.

A inércia de ocupantes de funções públicas deve ser substituída por uma ação integrada dos inúmeros órgãos públicos, emoldurados por secretarias que deveriam cuidar do bem-estar dos cidadãos.

Gastamos muito com promoções ditas culturais ou esportivas, inclusive com contratações de milionários shows de curto efeito e curta duração.

Tanto quanto precisa de boas vias para carros e bicicletas, o contribuinte precisa de segurança para circular pelas ruas e calçadas.

Bom exemplo

A sociedade não é omissa como demonstram algumas ações de pessoas conscientes e desejosas de dar sua contribuição ao bem-estar comum.

Assim deve ser exaltado a ação concreta do lojista Carlos Manhães. Com um pouco de cimento e água, partiu para o combate à buraqueira no entorno de tampões das concessionárias de serviços públicos (água, esgoto e telefona). Agiu noturnamente recompondo a calçada de pedras portuguesas.

Detalhe: a irregularidade estava pouco adiante do tradicional “Bar dos Gêmeos”, no bairro do Ingá. Foi uma obra rápida para o bem dos transeuntes.

Quem é ‘fominha’?

A audaciosa Simone Tebet não está sendo compensada pela sua decisiva participação no segundo turno para garantir a vitória de Lula. Certa de ser nomeada ministra, foi cogitada para conquistar uma “boa pasta”.

Seu sonho era dominar o Ministério do Desenvolvimento, a mina de ouro eleitoral que controla o Bolsa Família. Está amargurada porque seus defensores consideram que o PT está com fome de cargos, excluindo aliados.

Ela não aceita um filé com fritas. Quer um bom filé mignon.

Os vice-campeões

A Argentina e a França se igualam em número de Copas conquistadas, mas a Argentina, como o Brasil, já foi vice por duas vezes, e a França, apenas uma. A Croácia só foi vice em 2016.

A Alemanha foi quatro vezes campeã e quatro vezes ficou como vice. A Holanda foi vice por três vezes: 1974, 1978 e 2010.

Diplomados

Todos os eleitos no Estado do Rio foram diplomados ontem.

O governador Cláudio Castro e o vice Thiago Pampolha serão empossados em 1º de janeiro e os deputados em 1º de fevereiro.

Quem te viu, quem te vê

Ninguém mais, ninguém menos Eduardo Cunha, ex-todo poderoso da política do Rio de Janeiro, saiu da sua “quarentena” e apareceu na diplomação dos eleitos no Theatro Municipal. Ele foi prestigiar a filha Dani Cunha, eleita deputada estadual e foi abraçado e reverenciado por políticos de vários partidos, até mesmo por apoiadores de Lula, como o prefeito de Belford Roxo, Waguinho.

Outro tratado como “presidente” foi o ex-deputado Paulo Melo, ex-presidente da Alerj, que já está se movimentando para em 2024 vir candidato a prefeito, em Saquarema.



Bastidores

General Pazzuello, bolsonarista, dito patriota, estava usando uma gravata verde e amarela, igual a que o Lula usou no debate a presidência da república.

E o deputado Otoni de Paula, que usou uma mordaça na hora de sua diplomação? É porque ele, ainda hoje, está com suas redes sociais bloqueadas.

Os esquecidos

Ainda residem em Niterói, pelo menos dois construtores de tricampeonato mundial de futebol, conquistado em 1970; Gerson Nunes, o Canhotinha de Ouro, e seu substituto, Roberto Miranda.

Não se pensou, pelo menos, em criar uma “galeria de honra” para ilustrar a nova geração no conhecimento dos valores esportivos, nascidos ou que escolheram Niterói, como moradia: Zizinho, Altair, Jair Marinho, Aida dos Santos (atleta) e tantos outros.

Ainda há esperança

Ninguém ainda entendeu o serviço público a ser criado para justificar a desapropriação do abandonado, suntuoso e histórico prédio do Estaleiro Rodrigues Alves, um importante braço da antiga Cia. Cantareira de Viação Fluminense.

Mas há um fator de alegria: a medida vai impedir o uso da sua área interna para um espigão causador de embaraços à mobilidade urbana.