Calçadão de Camboinhas recebe nova iluminação com lâmpadas de LED

O calçadão da praia de Camboinhas recebeu nova iluminação com lâmpadas de LED. Segundo a prefeitura de Niterói, 78 luminárias tiveram as lâmpadas substituídas para o novo modelo, o que representa uma economia de 70% aos cofres do município.

Os postes da praça Luiz Carlos Gil de Barros Amora, que ficam ao lado da sede administrativa da Associação de Moradores de Camboinhas (SOPRECAM), também foram contempladas com a nova iluminação.



“A utilização do LED garante a melhoria na qualidade da iluminação e diminuição nos custos de manutenção por ter durabilidade maior: mais potentes, econômicas e sustentável”, destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

De acordo com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), em abril a prefeitura já havia efetuado a melhoria na Iluminação nos postes de 22 metros existentes no bairro. Cerca de 36 luminárias que eram equipadas com lâmpadas de sódio de 400 W e estavam deterioradas após mais de 25 anos de uso, foram substituídas por luminárias de LEDs de 280 W.

Com isso, foi ampliado o fluxo luminoso das vias e a sensação de segurança dos moradores. Foram beneficiadas as seguintes ruas do bairro:

1. Av. I, próximo ao Apart-Hotel;

2. Rotatória da Av. VI, esquina com Av. IV;

3. Rotatória da Av. V, esquina com Av. VI;

4. Praça farmacêutico José Roberto Lannes.

5. Praça da SOPRECAM, ao lado da Sede Administrativa da Associação de Moradores de Camboinhas;

6. Praça da SOPRECAM, ao lado do chafariz;

7. Estacionamento 1, ao lado do Cond. Wave, na Av. Geraldo de Melo Ourivio (antiga Av. IV);

8. Estacionamento 2, ao lado do Cond. Mansões, na Av. Geraldo de Melo Ourivio (antiga Av. IV).