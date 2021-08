Calçada em frente ao Trade Center poderá ganhar estátua do ator Paulo Gustavo

Os condôminos do shopping Trade Center, que fica na Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí, estão participando de uma votação para uma possível instalação de uma estátua em tamanho real do artista. A ideia é que a instalação e inauguração aconteça no dia do aniversário do comediante, 30 de outubro, data em que Paulo Gustavo, morto no dia 4 de maio por complicações da Covid-19, completaria 43 anos.

Segundo o documento que está circulando entre os condôminos a Prefeitura de Niterói apresentou junto ao Trade Center o projeto de fixação da estátua. A instalação não acarretará nenhuma despesa para o shopping para instalação e nem para manutenção.



No entanto, a circular informa que o pedido da instalação seria da empresa AudioNit Centro Auditivo. A loja foi questionada sobre o pedido pela reportagem. No entanto, foi informado que nenhuma informação poderia ser adiantada ainda. A Prefeitura de Niterói também foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre o assunto.



Os responsáveis pelos mais de 200 empreendimentos do centro comercial poderão votar até amanhã (20 de agosto). Caso a proposta seja aprovada, a estátua será instalada em frente ao Trade Center, perto do bicicletário.

Paulo Gustavo foi internado no dia 13 de março na UTI do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, com Covid-19 e faleceu no dia 4 de maio, às 21h12min por complicações da doença. Ele tinha 42 anos e estava internado em estado grave, passou por diversos procedimentos mas não resistiu à gravidade da contaminação.