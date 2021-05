Calçada da Fama do Maracanã será revitalizada

Grandes nomes do futebol brasileiro serão eternizados na Calçada da Fama do Maracanã. O Governo do Estado, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, está revitalizando as pegadas de ídolos do futebol já homenageados no espaço. Na sexta-feira (21), foram refeitos os moldes dos pés de Roberto Dinamite, Jairzinho, Júnior, Mauro Galvão, Adílio e Renato Gaúcho. O evento também marcou a estreia de uma nova dupla de zagueiros na Calçada da Fama: Juan e Ricardo Rocha.

Uma nova tecnologia está sendo usada para capturar as pegadas, que serão digitalizadas e armazenadas na nuvem, um servidor online. As novas peças vão substituir as pegadas feitas em cimento. Elas são desenvolvidas com uma combinação inédita de silicones, garantindo uma maior definição, que possibilita até mesmo a identificação das digitais do jogador. Neymar, Cesar Sampaio e Clodoaldo já tiveram os pés capturados com a nova tecnologia.

O projeto Eternamente já restaurou outras 22 peças. As homenagens a Evaristo, Kaká, Romário, Bebeto, Sócrates, Coutinho e outros jogadores serão incluídas no acervo do Museu do Maracanã, responsável pela administração da Calçada da Fama.

A organização da cerimônia desta sexta-feira, no Maracanã, seguiu protocolos sanitários definidos durante uma reunião com a Secretaria de Estado de Saúde. O acesso ao evento foi permitido após a realização de um teste rápido de Covid (PCR). O número de convidados foi reduzido e uma equipe fiscalizou o uso de máscaras e o distanciamento social. Todos os espaços usados foram medidos antes para garantir que não tivessem mais pessoas do que a capacidade recomendada pelas regras vigentes de saúde.